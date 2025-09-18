Xe ba gác chở gạch gãy trục, tài xế tử vong 18/09/2025 17:46

Chiều 18-9, Công an xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường và tử thi liên quan vụ tai nạn xe ba gác chở gạch khiến một người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là anh TVĐ (22 tuổi, xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh).

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, anh Đ điều khiển xe ba gác máy chở đầy gạch lưu thông trên đường tỉnh 830, hướng từ cầu Kênh Chà ra quốc lộ N2. Ngồi cùng trên phương tiện còn có em TVL (16 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Khi vừa qua khỏi cầu Ông Túc thuộc địa phận xã Đức Hòa, bất ngờ phần đầu xe bị sụp xuống, trục bánh gãy, khiến phương tiện lao vào lề đường rồi lật ngang. Toàn bộ số gạch trên xe đổ ập xuống, đè lên người anh Đ ngồi phía trước, khiến anh tử vong tại chỗ.

Người dân chứng kiến sự việc đã chạy đến ứng cứu nhưng không kịp. Em L đi cùng xe may mắn không bị thương nặng nhưng có biểu hiện hoảng loạn, được lực lượng chức năng đưa vào nhà dân gần đó để ổn định tinh thần.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.