TP.HCM: Chạy xe ba gác chở vỏ ô tô cồng kềnh bị phạt 10 triệu, tịch thu xe 25/08/2025 10:30

(PLO)- Người đàn ông sử dụng xe ba gác chở vỏ ô tô gây cản trở giao thông ở TP.HCM bị phạt 10 triệu đồng, tịch thu phương tiện.

Ngày 25-8, Đội CSGT Bình Triệu, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông LCT (40 tuổi, quê Thanh Hóa) về hành vi sử dụng xe ba gác chở hàng hóa cồng kềnh, gây ùn tắc giao thông.

Trước đó, ngày 22-8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một xe ba gác chở vỏ ô tô cũ chạy trên đường Thạnh Xuân 52, phường Thới An, TP.HCM. Chiếc ô tô có kích thước lớn chiếm gần hết mặt đường, gây ùn ứ giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

TP.HCM: Chở vỏ ô tô bằng xe ba gác, vi phạm nhiều lỗi, bị tịch thu xe. Ảnh cắt từ clip

Sau khi nắm tình hình qua mạng xã hội, Đội CSGT Bình Triệu phối hợp với Công an phường Thới An tiến hành xác minh, mời ông T lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ông T thừa nhận vi phạm. Theo ông T, chiều 21-8, ông mua lại phần vỏ ô tô cũ của người gần nhà (khoảng 300 m) nên dùng xe ba gác vận chuyển về mà không tháo rời nên cồng kềnh, cản trở giao thông.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi: Chở hàng vượt quá khổ giới hạn cho phép của xe; không có giấy phép lái xe; không có đăng ký xe. Tổng mức phạt là 10 triệu đồng.

Ngoài ra, CSGT cũng tiến hành tạm giữ phương tiện để xác minh. Qua kiểm tra ban đầu, xe ba gác không có giấy tờ hợp pháp, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn giao thông, không được đăng ký theo quy định. Do đó, cơ quan chức năng đã lập thủ tục tịch thu phương tiện theo quy định pháp luật.

Như PLO đã đưa tin, ngày 22-8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một xe ba gác chở theo ô tô cũ di chuyển trong hẻm, gây cản trở giao thông qua khu vực phường Thới An, quận 12, TP.HCM.

Theo clip, xe ba gác (loại xe ba bánh) chở một chiếc ô tô phía sau, di chuyển trên đường Thạnh Xuân 52. Do kích thước ô tô lớn, chiếm gần hết mặt đường nên khiến các phương tiện khác không thể lưu thông, gây ùn ứ một đoạn đường.

Nhiều người đi đường tỏ ra bức xúc khi việc này chắn gần như toàn bộ lối đi, buộc xe máy và ô tô phải len lỏi, di chuyển khó khăn. Vụ việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.