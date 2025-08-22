Mẫu thuẫn tình cảm người đàn ông tưới xăng đốt phòng trọ làm 2 người bị thương 22/08/2025 08:40

(PLO)- Do mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông đã mang xăng đến đốt phòng trọ khiến hai người bị bỏng, sau đó cướp xe máy.

Ngày 22-8, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Thủ Đức lập hồ sơ, lấy lời khai người đàn ông tên NMH (52 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi phóng hỏa đốt phòng trọ làm hai người bị thương rồi lấy xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Thông tin ban đầu, trưa 21-8, ông H phát hiện bà NTTH (50 tuổi, quê Đồng Nai, người có quan hệ tình cảm với ông H) đang ở trong phòng trọ của ông ĐVN (55 tuổi, quê Bến Tre) trên đường Hồ Văn Tư, phường Thủ Đức.

Do ghen tuông, ông H mang theo chai xăng đến phòng trọ, chốt cửa bên ngoài rồi ném xăng vào trong, châm lửa đốt. Sau khi gây án, ông H thấy một xe máy có sẵn chìa khóa trước phòng trọ nên đã lấy xe tẩu thoát.

Nghi phạm nhanh chóng bị công an xác định và bắt giữ khi đang lẫn trốn tại một khách sạn ở xã Long Hải, TP.HCM.

Người dân phát hiện vụ cháy đã kịp thời dập lửa, đưa hai nạn nhân bị bỏng nhẹ ra ngoài. Phòng trọ và một xe máy bị cháy hư hỏng một phần.

Công an phường Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và truy xét nghi can.

Đến khuya cùng ngày, ông H bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở xã Long Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.