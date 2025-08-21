TP.HCM: Người đàn ông châm lửa đốt phòng trọ nghi do ghen tuông 21/08/2025 14:49

(PLO)- Công an TP.HCM truy xét người đàn ông đốt phòng trọ nghi do ghen tuông ở phường Thủ Đức, TP.HCM.

Ngày 21-8, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông nghi ghen tuông châm lửa đốt phòng trọ của người tình.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: PH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, người đàn ông đi tới một phòng trọ trên đường Hồ Văn Tư, phường Thủ Đức thì xảy ra cự cãi với một phụ nữ.

Lúc này, người đàn ông châm lửa đốt phòng trọ rồi thoát chạy ra ngoài, nghe tiếng hô hoán nhiều người nhanh chóng dập lửa, may mắn không ai bị thương.

Người đàn ông sau đó lên xe máy bỏ chạy thoát thân.

Công an sau đó phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: PH

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt phong toả hiện trường, trích xuất camera phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan chức năng, người đàn ông và người phụ nữ sống tại nhà trọ có mối quan hệ tình cảm. Gần đây, hai bên nảy sinh một số mâu thuẫn.

Trưa cùng ngày, người đàn ông tới thì thấy có một người đàn ông khác bên trong phòng nên nảy sinh ghen tuông.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.