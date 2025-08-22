Xác minh clip xe ba gác chở ô tô gây ùn tắc giao thông ở TP.HCM 22/08/2025 23:05

(PLO)- Công an TP.HCM xác minh clip ghi cảnh một xe ba gác chở ô tô phía sau thùng xe khiến nhiều người tham gia giao thông phải dừng lại trên đường Thạnh Xuân 52, phường Thới An, TP.HCM.

Ngày 22-8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một xe ba gác chở theo ô tô cũ di chuyển trong hẻm, gây cản trở giao thông qua khu vực phường Thới An, quận 12, TP.HCM.

Clip ghi lại cảnh xe ba gác chở ô tô gây ùn tắc giao thông ở TP.HCM.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ 30 ngày 21-8.

Theo clip, xe ba gác (loại xe ba bánh) chở một chiếc ô tô phía sau, di chuyển trên đường Thạnh Xuân 52. Do kích thước ô tô lớn, chiếm gần hết mặt đường nên khiến các phương tiện khác không thể lưu thông, gây ùn ứ một đoạn đường.

Nhiều người đi đường tỏ ra bức xúc khi việc này chắn gần như toàn bộ lối đi, buộc xe máy và ô tô phải len lỏi, di chuyển khó khăn. Vụ việc cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe ba gác chở một ô tô phía sau thùng chắn ngang hết lối đi trên đường khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Ảnh: Cắt từ clip

"Xe ba gác chở theo xe hơi trong hẻm gây kẹt xe, vì một người mà ảnh hưởng cả tuyến đường. Mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý" - anh Đ, người quay clip chia sẻ.

Tiếp nhận phản ánh, Đội CSGT Bình Triệu, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đang xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.