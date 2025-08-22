TP.HCM: Hai người mặc áo mưa trộm hơn 40kg sầu riêng lúc rạng sáng 22/08/2025 14:48

(PLO)- Trong lúc trời mưa lớn, hai người đàn ông mặc áo mưa đã lén lấy trộm 10 trái sầu riêng hơn 40kg trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức, TP.HCM.

Video: Hai người mặc áo mưa trộm hơn 40kg sầu riêng lúc rạng sáng.

Ngày 22-8, anh NHT (25 tuổi, quê Đắk Lắk), chủ một cửa hàng sầu riêng trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức, TP.HCM cho biết vừa bị mất trộm khoảng 40kg sầu riêng trong lúc trời mưa rạng sáng 21-8.

Theo anh T, camera an ninh ghi nhận, khoảng 4 giờ sáng, hai người mặc áo mưa điều khiển xe máy dừng trước cửa hàng. Một người đứng ngoài cảnh giới, người còn lại tiếp cận quầy hàng và lần lượt lấy đi 10 trái sầu riêng rồi cả hai nhanh chóng rời đi.

“Lúc đó tôi đang xuống nhà vệ sinh, mẹ tôi nằm canh hàng nhưng trời mưa lớn nên không phát hiện. Tổng cộng mất 10 trái, mỗi trái hơn 4kg, trị giá khoảng 3 triệu đồng” – anh T nói.

Cửa hàng sầu riêng của anh T bị mất trộm hàng chục ký sầu riêng.

Được biết cửa hàng mới khai trương, hoạt động xuyên đêm. Sau sự việc, anh T đã đăng thông tin lên mạng xã hội để cảnh báo các tiểu thương khác, đồng thời cung cấp hình ảnh từ camera cho công an địa phương.

Công an phường Thủ Đức, TP.HCM cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin trình báo, hiện đang làm việc với bị hại để xác minh, làm rõ.