Gắn định vị, làm chìa khóa của ô tô thuê để quay lại trộm 18/08/2025 18:35

(PLO)- Thuê ô tô tự lái, Hiếu đã lén gắn định vị, làm thêm chìa khóa rồi trả xe, sau đó lần theo định vị vào khách sạn trộm xe.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hiếu (38 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra tội trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, Hiếu thuê ô tô của một công ty ở TP.HCM để đi lại rồi lén gắn định vị lên xe, làm thêm chìa khoá phụ rồi mang xe đi trả cho công ty.

Nguyễn Tấn Hiếu tại cơ quan công an.

Ngày 31-7, chiếc xe trên được anh VTN ở Đồng Nai thuê để đưa gia đình đi Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nghỉ dưỡng.

Sau khi đi nhiều nơi, ăn uống xong, cả gia đình để xe dưới bãi rồi lên khách sạn ngủ.

Thời điểm này, Hiếu đã có mặt tại Đà Lạt do lần theo định vị. Hiếu vô bãi lấy ô tô, nổ máy chạy đi. Sáng hôm sau, gia đình anh N xuống bãi lấy xe để tiếp tục chuyến du lịch thì tá hỏa khi chiếc xe đã biến mất nên trình báo cơ quan công an.

Cảnh sát trích xuất camera, triệu tập Hiếu làm rõ.

Bước đầu, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi từ thuê xe, bí mật gắn định vị, làm thêm chìa khóa để chiếm đoạt xe.