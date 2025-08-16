Vừa đến trạm BOT thấy CSGT, tài xế ô tô bất ngờ mở cửa bỏ chạy 16/08/2025 09:25

Ngày 16-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang trưng cầu giám định các hạt tinh thể màu trắng chứa trong túi nylon để củng cố hồ sơ, xử lý hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của người liên quan.

Tài xế ô tô 4 chỗ mở cửa xuống xe bỏ chạy khoảng 200m thì bị khống chế. Ảnh PC08

Trước đó, vào lúc 20 giờ 20 ngày 12-8, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại Km 1877 + 500 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Trường Xuân, Tổ Công tác số 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 - phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng nhận tin báo về một tài xế lái ô tô 4 chỗ có biểu hiện nghi vấn.

Sau khi xác định hướng di chuyển của chiếc ô tô 4 chỗ, Thiếu tá Nguyễn Trung Thành, Tổ trưởng đã triển khai nhanh đội hình, phối hợp với Công an xã Trường Xuân, bố trí lực lượng chốt chặn tại Trạm thu phí BOT Đức Long, thuộc xã Trường Xuân.

Khi ô tô nghi vấn vừa vào trạm thu phí thì tài xế bất ngờ dừng lại mở cửa xuống xe bỏ chạy.

Lực lượng cảnh sát đã truy đuổi khoảng 200 m mới khống chế được tài xế này. Người này này khai tên ĐQĐ (29 tuổi, ngụ Đắk Lắk).

Kiểm tra bên trong ô tô của Đ, công an phát hiện có một túi nylon bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng và một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy. Đ khai nhận số tang vật trên là ma tuý đá được mua từ một người không rõ lai lịch để sử dụng.