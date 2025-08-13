2 người tử vong do sập tatuy ở Đà Lạt đều 16 tuổi, cùng ngụ Lâm Đồng 13/08/2025 17:00

(PLO)- UBND phường Xuân Trường-Đà Lạt có thông tin chính thức về vụ sập taluy khiến hai người tử vong.

Ngày 13-8, UBND phường Xuân Trường-Đà Lạt đã có văn bản gửi Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng để cung cấp cho các cơ quan báo chí liên quan đến vụ sập tatuy khiến hai người tử vong.

Theo báo cáo, địa bàn phường Xuân Trường-Đà Lạt có lượng mưa rất lớn.

Theo đó, ngày 12-8, do mưa lớn kéo dài trên địa phường Xuân Trường-Đà Lạt đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, làm sập taluy tại quán cà phê Tây Hồ tại hẻm 108 Hùng Vương, phường Xuân Trường-Đà Lạt.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường Xuân Trường-Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu; di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời huy động lực lượng khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn cho người dân.

Lực lượng Công an đã kịp thời hỗ trợ, cứu giúp nhiều người mắc kẹt trong mưa lũ trong đó có nhiều trẻ em.

Cụ thể sập bờ taluy thuộc khu đất nhà ông Nguyễn Đình An có từ khoảng năm 2015 làm hai người thiệt mạng là anh NTDQ và DTN đều 16 tuổi cùng ngụ xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

UBND phường đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có người tử vong do tai nạn sạt lở đất (10 triệu đồng/người bị nạn); thống kê, đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục.

Tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê và theo dõi, giám sát chặt chẽ các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét trên địa bàn phường; chỉ đạo xây dựng phương án xử lý cụ thể cho từng vị trí, địa điểm, khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở khi xảy ra mưa lớn; nắm chắc địa bàn, thông tin từng hộ dân để kịp thời thông báo, cảnh báo di dời người dân đến nơi an toàn khi xảy ra mưa lớn liên tục trên địa bàn.

Chuẩn bị sẵn sàng các phương án bố trí cho người dân ở nơi có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt có nơi tạm trú tạm thời.

Kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực được cảnh báo có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, sạt trượt, lắp rào chắn... Bố trí lực lượng dân quân, lực lượng xung kích trực ban, không để người dân tự ý quay về khu vực nguy hiểm khi chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương. Theo dõi sát tình hình thời tiết để kịp thời cảnh báo nguy cơ và ứng phó.

Theo UBND phường Xuân Trường-Đà Lạt, hiện Công an phường đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xử lý sai phạm (nếu có).