CSGT truy đuổi 30 km bắt 3 kẻ trộm đi ô tô gắn biển số giả 19/08/2025 12:26

(PLO)- CSGT Lâm Đồng truy đuổi hơn 30 km bắt 3 kẻ trộm đi trên ô tô gắn biển số giả.

Video: CSGT truy đuổi 30 km bắt 3 kẻ trộm đi ô tô gắn biển số giả

Ngày 19-8, Tổ CSGT số 8 thuộc Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) do thiếu tá Đinh Ngọc Nam và thượng úy Nguyễn Long Hoàng phụ trách, đã phát hiện một ô tô cũ gắn biển số 72A-253.76 di chuyển trên đường.

Công an khống chế 3 người cùng chiếc ô tô gắn biển số giả. Ảnh: VÕ TÙNG

Trên xe còn có Lê Văn Thành (44 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà cũ) và Lê Thiện Mạnh (30 tuổi) và Nguyễn Văn Hưng (32 tuổi) cùng ngụ tỉnh Đồng Nai.

Khi bị ra hiệu dừng xe, cả 3 tăng tốc bỏ chạy, vượt qua hai chốt kiểm soát, tông vào 2 xe máy và may mắn là không thiệt hại về người.

3 kẻ trộm liều lĩnh đã bị công an khống chế, bắt giữ. Ảnh: VÕ TÙNG

Lực lượng CSGT truy đuổi hơn 30 km quanh khu vực huyện Đạ tẻh (cũ). Khi đến chân đèo Con Ó, thuộc tỉnh lộ 725 (xã Đạ Tẻh 3, huyện Đạ Tẻh) tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Đạ Tẻh khống chế, bắt giữ nhóm trên.

Bước đầu xác định, Thành, Mạnh và Hưng đã gây ra nhiều vụ trộm trước đó.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, xử lý.