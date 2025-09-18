Xe tải va chạm xe máy, một cô giáo ở Tây Ninh tử vong 18/09/2025 20:34

(PLO)- Một cô giáo 54 tuổi ở Tây Ninh không may tử vong sau cú va chạm với xe tải trên tỉnh lộ 824.

Chiều tối 18-9, Công an xã Đức Hòa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, xe tải biển số 50H-291.72 đang lưu thông trên đường tỉnh 824, hướng từ xã Đức Hòa về huyện Bến Lức. Khi đến gần khu vực ngã ba Cầu Tàu, phương tiện này bất ngờ va chạm với xe máy biển số 62R1-6904 do một phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Danh tính nạn nhân được xác định là cô T.T.H.Y. (54 tuổi, ngụ phường Tân An, tỉnh Tây Ninh). Cô Y hiện là giáo viên hướng nghiệp tại Trường THPT Hùng Vương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nữ giáo viên tử vong tại chỗ. Ảnh: CTV

Cú va chạm mạnh khiến cô Y ngã xuống đường, chấn thương nặng và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sự việc đau lòng khiến nhiều người dân chứng kiến không khỏi bàng hoàng. Trong khoảng thời gian xử lý, giao thông tại khu vực ngã ba Cầu Tàu bị ùn ứ cục bộ. Đến tối cùng ngày, công tác khám nghiệm mới hoàn tất, các phương tiện liên quan đã được di dời để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.