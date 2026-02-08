Công an An Giang diễn tập phương án vây bắt 2 tên cướp ngân hàng 08/02/2026 11:27

(PLO)- Tình huống giả định là có hai người đàn ông đến ngân hàng giả vờ rút tiền, rồi khống chế nhân viên và khách hàng yêu cầu cung cấp tiền mặt.