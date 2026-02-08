Công an An Giang diễn tập phương án vây bắt 2 tên cướp ngân hàng
(PLO)- Tình huống giả định là có hai người đàn ông đến ngân hàng giả vờ rút tiền, rồi khống chế nhân viên và khách hàng yêu cầu cung cấp tiền mặt.
Sáng 8-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống cướp tài sản tại một ngân hàng trên địa bàn phường Rạch Giá. Buổi diễn tập huy động nhiều lực lượng nghiệp vụ tham gia, phối hợp chặt chẽ với ngân hàng. Qua đó, kiểm tra khả năng chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và nâng cao hiệu quả xử lý các tình huống phức tạp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và tài sản.
Các tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án trấn áp, khống chế, bắt giữ hai tên cướp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.