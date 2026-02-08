An ninh trật tự

Công an An Giang diễn tập phương án vây bắt 2 tên cướp ngân hàng

(PLO)- Tình huống giả định là có hai người đàn ông đến ngân hàng giả vờ rút tiền, rồi khống chế nhân viên và khách hàng yêu cầu cung cấp tiền mặt. 
an-giang-cuop-ngan-hang-2.jpg
an-giang-cuop-ngan-hang-1.jpg
Sáng 8-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống cướp tài sản tại một ngân hàng trên địa bàn phường Rạch Giá. Buổi diễn tập huy động nhiều lực lượng nghiệp vụ tham gia, phối hợp chặt chẽ với ngân hàng. Qua đó, kiểm tra khả năng chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và nâng cao hiệu quả xử lý các tình huống phức tạp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và tài sản.
an-giang-cuop-ngan-hang-3.jpg
Theo tình huống giả định﻿, tại một chi nhánh ngân hàng trên đường Phan Thị Ràng (phường Rạch Giá), có hai người đàn ông đến giả vờ rút tiền. Sau đó, bất ngờ dùng vũ khí khống chế uy hiếp nhân viên và khách hàng đang giao dịch, yêu cầu cung cấp tiền mặt. Tình huống được đặt ra với diễn biến phức tạp khi hai tên cướp manh động, có biểu hiện chống trả quyết liệt và tìm cách tẩu thoát khỏi hiện trường.
an-giang-cuop-ngan-hang-4.jpg
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Rạch Giá và Công an tỉnh An Giang﻿ đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường; thiết lập phong tỏa, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực xung quanh.
an-giang-cuop-ngan-hang-6.jpg
an-giang-cuop-ngan-hang-5.jpg
Các tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án trấn áp, khống chế, bắt giữ hai tên cướp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.
an-giang-cuop-ngan-hang-7.jpg
Buổi diễn tập có sự tham gia của các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, gồm: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an địa phương﻿…, cùng sự phối hợp của đơn vị ngân hàng và các lực lượng liên quan. Quá trình diễn tập được tổ chức chặt chẽ, đúng kịch bản, bảo đảm yêu cầu thực tế, sát với tình huống có thể xảy ra.
an-giang-cuop-ngan-hang-8.jpg
Phát biểu tại buổi diễn tập, Thượng tá Trương Sa My, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho hay thời gian gần đây, tội phạm cướp ngân hàng﻿ có thủ đoạn ngày càng manh động, tinh vi. Do đó, việc diễn tập là hết sức cần thiết nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền để các tổ chức tín dụng nâng cao cảnh giác.
CHÂU ANH
