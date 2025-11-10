Bí thư Trần Lưu Quang kêu gọi người dân xây dựng mỗi con hẻm là 'điểm sáng nghĩa tình' 10/11/2025 20:08

(PLO)- Ngày hội Đại đoàn kết năm 2025 tại khu phố 5, phường Bình Thạnh, TP.HCM diễn ra ấm áp, tôn vinh “người tốt, việc tốt” và thúc đẩy phong trào “Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản”.

Tối 10-11, khu phố 5, phường Bình Thạnh, TP.HCM tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 trong không khí ấm áp.

Đến dự có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể địa phương và đông đảo người dân.

Lãnh đạo TP.HCM cùng đại diện MTTQ và các ban ngành địa phương dự Ngày hội Đại đoàn kết năm 2025 tại Khu phố 5, phường Bình Thạnh. Ảnh: PHẠM HẢI

Phát triển phong trào cộng đồng, nâng cao đời sống người dân

Tại ngày hội, khu phố 5 đã tuyên dương các gương “người tốt, việc tốt”, trao tặng cây xanh và phần quà hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng dân cư.

Thời gian qua, khu phố 5, phường Bình Thạnh (TP.HCM) đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư “Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản”, góp phần nâng cao đời sống người dân và xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.

Người dân Khu phố 5 nhận cây xanh trong Ngày hội Đại đoàn kết 2025, góp phần làm đẹp khu phố. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngay sau khi thành lập, Chi ủy Khu phố 5 đã lãnh đạo Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025–2030 và các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương.

Các chi hội, đoàn thể vận động 100% hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, tích cực tuyên truyền pháp luật, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, an toàn thực phẩm và dịch bệnh. Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” và “15 phút vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn” được duy trì thường xuyên, góp phần cải thiện môi trường sống.

Khu phố cũng phối hợp với lực lượng công an, cảnh sát khu vực trong cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia, thực hiện Đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia. Các chi hội, đoàn thể được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả; đảng viên nêu gương, tích cực vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ngày hội cũng ôn lại truyền thống 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2025). Ảnh: PHẠM HẢI

Năm 2026, Khu phố 5 tập trung chăm lo hộ nghèo, người yếu thế; thành lập các tổ tự quản về PCCC, vệ sinh môi trường và thanh niên tình nguyện; đồng thời triển khai mô hình “Bình Thạnh sắc hoa nghĩa tình”, đẩy mạnh chuyển đổi số cộng đồng thông qua đội hình “xung kích 1-2-3”.

Địa phương tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở, giữ gìn giá trị văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, hướng đến phát triển con người toàn diện; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình trong cộng đồng.

Điểm sáng của tinh thần đoàn kết và sẻ chia

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, nhấn mạnh: Đoàn kết toàn dân là nguồn sức mạnh vô tận, là chìa khóa mở ra mọi thắng lợi của đất nước.

Ông Trần Lưu Quang khẳng định, nhờ tinh thần đoàn kết, dân tộc Việt Nam đã vượt qua nhiều gian khổ, chiến thắng kẻ thù, và hiện đang vững bước trên con đường xây dựng một Việt Nam hùng cường, văn minh, nghĩa tình. TP.HCM, thành phố mang tên Bác, là nơi hội tụ ý chí, sáng tạo và tình người.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại ngày hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Khu phố 5 chính là minh chứng sống động cho tinh thần đó, nơi mỗi người dân góp phần viết nên câu chuyện về sự gắn bó, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Bí thư Thành ủy xúc động trước những việc làm giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình của bà con: từ “Ngày Chủ nhật xanh”, “15 phút vì thành phố sáng – xanh – sạch – đẹp”, đến các chương trình chăm lo hộ nghèo, hỗ trợ học sinh mồ côi, người bệnh và người yếu thế.

Các sáng kiến như “Bình Thạnh – Sắc hoa nghĩa tình”, “Khu dân cư Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản”, hay “Bình dân học vụ số” giúp người cao tuổi làm quen với công nghệ cũng được đánh giá cao.

Ông nhấn mạnh: “Người dân Khu phố 5 không chỉ sống cùng nhau – mà còn sống vì nhau". Đây chính là nền tảng để TP.HCM tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sáng tạo và bền vững, hướng tới hạnh phúc của từng người dân.

Bí thư Thành ủy cũng kêu gọi mỗi ngôi nhà trở thành “tế bào đoàn kết”, mỗi con hẻm là “điểm sáng nghĩa tình”, và toàn khu phố là “bức tranh đẹp về lòng nhân ái, văn minh và tự quản”. Đồng thời, ông gửi lời tri ân sâu sắc đến các cô bác, anh chị – những người âm thầm vun đắp cho khối đại đoàn kết toàn dân thêm bền chặt.