Người bán vé số khuyết tật tử vong bên đường 07/11/2025 15:01

(PLO)- Người dân phát hiện một người đàn ông khuyết tật hành nghề bán vé số tử vong ven đường ở TP.HCM, bên cạnh là xe lăn và nhiều máu.

Trưa 7-11, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc người đàn ông bán vé số tử vong tại đường 275, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Người bán vé số khuyết tật tử vong bên đường, cạnh xe lăn và vũng máu. Ảnh: XH

Khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân lưu thông qua khu vực phát hiện một người đàn ông khoảng 50 tuổi nằm bất động trước cổng một nhà dân, bên cạnh có vũng máu lớn, gần đó là chiếc xe lăn và xấp vé số.

Người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng y tế có mặt sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời, do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.