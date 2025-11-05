CSGT kiểm tra bãi xe trong trường học, phát hiện nhiều vi phạm 05/11/2025 15:19

Ngày 5-11, Đội CSGT An Sương, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM phối hợp với Công an xã Xuân Thới Sơn kiểm tra bãi giữ xe học sinh trong trường học trên địa bàn đảm trách nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

CSGT kiểm tra bãi xe trong trường học, phát hiện nhiều vi phạm.

Theo Phòng CSGT, thời gian qua tình hình trật tự an toàn giao thông tại các khu vực gần trường học cơ bản ổn định, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh giảm. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng học sinh điều khiển xe có dung tích xi-lanh trên 50 cm³ khi chưa đủ điều kiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Sáng cùng ngày, các đơn vị thuộc Phòng CSGT đã phối hợp cùng Công an cấp xã, phường đồng loạt kiểm tra bãi giữ xe tại các trường THCS, THPT và khu vực xung quanh cổng trường.

Đội CSGT An Sương phối hợp cùng Công an xã Xuân Thới Sơn tiến hành kiểm tra bãi giữ xe tại Trường THPT Phạm Văn Sáng. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng chức năng mời Ban giám hiệu nhà trường cùng tham gia để kiểm tra việc gửi, trông giữ xe mô tô của học sinh, đồng thời kiểm tra trong cốp xe nhằm phát hiện, ngăn chặn hành vi cất giữ hung khí hoặc vi phạm về mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.

Tại Trường THPT Phạm Văn Sáng, tổ công tác phát hiện 5 phương tiện có dung tích xi – lanh trên 50cc nên tiến hành xác minh, làm việc với học sinh điều khiển.

Tổ kiểm tra phát hiện một học sinh lớp 12 điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh trên 50 cm³. Em cho biết được ba mẹ giao xe để tiện đi học xa, và em đã nhận thức rõ sai phạm sau khi được nhắc nhở. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện em TQK (học sinh lớp 12) điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh trên 50 cm³ đến trường.

Em K cho biết, do nhà ở xa và việc đi lại giữa trường học chính và nơi học thêm gặp nhiều khó khăn nên ba mẹ đã đưa xe cho em tiện di chuyển.

“Sau lần này em sẽ rút kinh nghiệm. Vì nhà xa, học cả ở trường và học thêm nên ba mẹ mới đưa xe cho em đi học”- em K nói.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm. Ảnh: PHẠM HẢI

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời xác minh người giao xe để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đó, các trường hợp phát hiện vi phạm, CSGT sẽ mời phụ huynh đến làm việc, thông báo cụ thể và yêu cầu ký cam kết không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi. Thông tin này cũng được gửi đến nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục học sinh.

CSGT mời Ban giám hiệu nhà trường cùng tham gia kiểm tra bãi giữ xe, kết hợp tuyên truyền luật giao thông cho học sinh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện. Ảnh: PHẠM HẢI

Cùng với đó, Phòng CSGT yêu cầu các trường học không tổ chức giữ xe mô tô cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển; đồng thời vận động các hộ dân xung quanh trường cam kết không nhận trông giữ xe mô tô của học sinh. Các điểm trông giữ xe tự phát vi phạm sẽ bị kiểm tra, xử lý dứt điểm.

Nhiều xe mô tô trong bãi giữ của trường học bị phát hiện có dung tích lớn hơn 50 cm³. CSGT tiến hành xác minh chủ sở hữu và lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm quy định về độ tuổi điều khiển. Ảnh: PHẠM HẢI

Thời gian tới, Phòng CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT liên quan đến học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của phụ huynh và học sinh.