Nam thanh niên chặn đầu, đập gãy gương xe tải ở TP.HCM 04/11/2025 12:37

Tối 3-11, Công an phường Long Trường, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ nam thanh niên chặn đầu xe tải rồi dùng tay đập gãy gương chiếu hậu, gây bức xúc dư luận.

VIDEO: Thanh niên chặn đầu, đập gãy gương xe tải ở TP.HCM.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường Võ Chí Công, đoạn qua phường Long Trường.

Trao đổi với PLO, ông NXS (42 tuổi, ngụ phường Thới An, TP.HCM) cho biết, khoảng 17 giờ 40 cùng ngày, ông điều khiển xe tải lưu thông trên đường Võ Chí Công, hướng từ cầu Phú Hữu đi vòng xoay Liên Phường.

Nam thanh niên chặn đầu xe rồi dùng tay đập gãy gương chiếu hậu xe tải trên đường Võ Chí Công.

Khi vừa qua cầu Phú Hữu, một nhóm ba người đi trên xe máy bất ngờ vượt lên trước rồi tấp vào lề đường.

Tại đây, một nam thanh niên ngồi sau xe máy tiến đến chặn đầu xe ông S. và bất ngờ dùng tay đập gãy gương chiếu hậu xe tải. Sau đó, người này quay trở lại xe máy và đưa tay thách thức trước khi cùng nhóm rời khỏi hiện trường.

Gương chiếu hậu xe tải của xe anh S. bị gãy. Ảnh: PHẠM HẢI

“Lúc đó tôi không dám xuống xe vì sợ bị tấn công, tôi chỉ biết ngồi trên xe dùng điện thoại quay lại để đảm bảo an toàn thôi. Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã báo với công ty và được hướng dẫn đến công an trình báo”- ông S. kể lại.