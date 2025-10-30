Thiếu niên co giật sau ẩu đả giữa giao lộ ở TP.HCM 30/10/2025 19:48

(PLO)- Một thiếu niên bị đánh ngã, có biểu hiện co giật sau vụ ẩu đả giữa nhóm học sinh tại giao lộ Dương Văn An – đường số 14, phường Bình Trưng, TP.HCM.

Ngày 30-10, Công an phường Bình Trưng, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nhóm thanh thiếu niên ẩu đả tại giao lộ Dương Văn An – Đường 14, phường Bình Trưng, TP.HCM.

Theo đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm thiếu niên mặc đồng phục học sinh lao vào đánh nhau giữa giao lộ Dương Văn An.

Theo hình ảnh trong clip, khoảng 5 thiếu niên tham gia vụ việc, trong đó hai người liên tục tấn công ba người còn lại. Một thiếu niên đã dùng nón bảo hiểm đánh mạnh vào đầu đối phương.

Nhóm thanh thiếu niên ẩu đả giữa giao lộ đường Dương Văn An - Đường số 14, một thiếu niên ngã xuống và xuất hiện tình trạng co giật. Ảnh cắt từ clip

Trong lúc xô xát, một người bị đánh ngã xuống đường và có dấu hiệu co giật. Một số người đi đường đã nhanh chóng can ngăn, sau đó hai thiếu niên lên xe rời khỏi hiện trường.

Trao đổi với PV, Công an phường Bình Trưng cho biết, đã tiếp nhận phản ánh, hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc.