Bất chấp biển cấm, ô tô đậu tràn lan xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 27-10, theo ghi nhận của PLO, tại các tuyến đường như Đặng Văn Sâm, Bạch Đằng... gần sân bay Tân Sơn Nhất (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM), tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định diễn ra phổ biến.
Trên đường Đặng Văn Sâm, dù có biển báo cấm dừng và đỗ xe, hàng loạt ô tô, taxi vẫn đậu kín hai bên đường, chiếm gần hết lòng đường khiến giao thông qua lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Tương tự, đoạn đường A75 Bạch Đằng cũng xuất hiện hàng dài xe ô tô đậu bát nháo, kéo dài hàng trăm mét. Nhiều tài xế bật đèn cảnh báo nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Thực tế, nhiều tài xế dừng ngay dưới biển cấm dừng, cấm đỗ, ngả ghế nghỉ hoặc gác chân lên cửa sổ trong lúc chờ khách, gây phản cảm và mất trật tự giao thông khu vực.
Cách đó không xa, dù bãi đệm có lúc còn trống chỗ, nhiều taxi vẫn “đậu bờ đậu bụi” trong các con hẻm dân sinh quanh khu vực, gây cản trở lối đi của người dân.
Do đây là khu vực cửa ngõ vào sân bay, rất đông dân cư, việc dừng, đỗ xe sai quy định khiến các phương tiện phải luồn lách, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Anh Bùi Văn Nam, một tài xế ô tô thường xuyên qua khu vực này, cho biết giờ cao điểm, đường vào sân bay thường xuyên ùn ứ nên tài xế thường di chuyển qua đường này để tránh kẹt xe. Tuy nhiên, cứ đậu xe hàng dài như vậy rất nguy hiểm.
Một tài xế taxi khác cho rằng việc dừng dưới biển cấm là bất đắc dĩ do khu vực chờ đón khách trong sân bay luôn quá tải.
“Không có chỗ chờ nên chúng tôi phải đậu tạm bên ngoài”- một tài xế taxi phân trần.