Bất chấp biển cấm, ô tô đậu tràn lan xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất 27/10/2025 16:04

(PLO)- Mặc dù có biển báo cấm dừng, đỗ, nhiều ô tô vẫn ngang nhiên dừng, đậu tràn lan xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, chiếm lối đi xe máy, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Ngày 27-10, theo ghi nhận của PLO, tại các tuyến đường như Đặng Văn Sâm, Bạch Đằng... gần sân bay Tân Sơn Nhất (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM), tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định diễn ra phổ biến.

Trên đường Đặng Văn Sâm, dù có biển báo cấm dừng và đỗ xe, hàng loạt ô tô, taxi vẫn đậu kín hai bên đường, chiếm gần hết lòng đường khiến giao thông qua lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ô tô bất chấp biển cấm đậu tràn lan khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: PHẠM HẢI

Tương tự, đoạn đường A75 Bạch Đằng cũng xuất hiện hàng dài xe ô tô đậu bát nháo, kéo dài hàng trăm mét. Nhiều tài xế bật đèn cảnh báo nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Thực tế, nhiều tài xế dừng ngay dưới biển cấm dừng, cấm đỗ, ngả ghế nghỉ hoặc gác chân lên cửa sổ trong lúc chờ khách, gây phản cảm và mất trật tự giao thông khu vực.

Bất chấp quy định cấm đỗ, nhiều tài xế ngả ghế nằm trong xe, gác chân, sử dụng điện thoại chờ khách. Ảnh: PHẠM HẢI

Cách đó không xa, dù bãi đệm có lúc còn trống chỗ, nhiều taxi vẫn “đậu bờ đậu bụi” trong các con hẻm dân sinh quanh khu vực, gây cản trở lối đi của người dân.

Do đây là khu vực cửa ngõ vào sân bay, rất đông dân cư, việc dừng, đỗ xe sai quy định khiến các phương tiện phải luồn lách, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Bãi đệm sân bay Tân Sơn Nhất có lúc trống chỗ nhưng nhiều tài xế vẫn chọn dừng bên ngoài cho tiện, vi phạm quy định giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Anh Bùi Văn Nam, một tài xế ô tô thường xuyên qua khu vực này, cho biết giờ cao điểm, đường vào sân bay thường xuyên ùn ứ nên tài xế thường di chuyển qua đường này để tránh kẹt xe. Tuy nhiên, cứ đậu xe hàng dài như vậy rất nguy hiểm.

Một tài xế taxi khác cho rằng việc dừng dưới biển cấm là bất đắc dĩ do khu vực chờ đón khách trong sân bay luôn quá tải.

Nhiều ô tô đậu sát lề đường, cửa xe mở toang trong khi tài xế không có mặt. Ảnh: PHẠM HẢI

“Không có chỗ chờ nên chúng tôi phải đậu tạm bên ngoài”- một tài xế taxi phân trần.

Một số tài xế taxi cho biết việc đậu xe ngoài đường là “bất đắc dĩ”. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều tài xế đậu xe sau biển cấm, thản nhiên xuống xe hút thuốc và trò chuyện. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều ô tô, taxi đậu nối dài trên đường Đặng Văn Sâm dù có biển báo cấm dừng, việc làm này khiến lòng đường bị thu hẹp. Ảnh: PHẠM HẢI