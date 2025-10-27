Thanh niên chở bạn gái hành hung 2 nam học sinh vì cho rằng nẹt pô 27/10/2025 10:26

(PLO)- Chỉ vì bực mình khi thấy hai nam học sinh chạy xe nẹt pô, nam thanh niên chở bạn gái đuổi theo, dùng nón bảo hiểm đánh khiến một em bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 27-10, Công an phường Thủ Đức, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai PĐS (ngụ TP.HCM) liên quan đến vụ việc đánh hai nam học sinh trong hẻm trên đường số 2, phường Thủ Đức, khiến một em bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 23-10, em NGH (16 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) đi xe máy cùng bạn học là ĐMD (15 tuổi). Khi cả hai lưu thông đến đường hẻm trên đường số 2, phường Thủ Đức, thì bị S điều khiển xe máy chở theo bạn gái ngồi sau chặn đường, dùng tay và nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt của H và D.

Đến chiều cùng ngày, em H được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Bước đầu, S cho rằng khi đang chở bạn gái trên đường, thấy hai học sinh đi xe máy nẹt pô nên đã đuổi theo để “dằn mặt”.

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức phối hợp với Công an TP.HCM xác minh, mời PĐS về trụ sở làm việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.