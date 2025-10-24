Công an xác minh vụ thanh niên đánh 2 nam sinh bằng nón bảo hiểm 24/10/2025 19:51

(PLO)- 2 nam sinh đang di chuyển trên đường số 2, phường Thủ Đức, TP.HCM, thì bị 1 nam thanh niên đi xe máy chặn đường, dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp.

Ngày 24-10, Công an phường Thủ Đức phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, điều tra vụ một thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp 2 nam sinh khi đang di chuyển trên đường.

Công an xác minh vụ nam thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp 2 nam sinh trên đường.

Theo chị NA (40 tuổi, ngụ TP.HCM), trưa 23-10, con trai chị (16 tuổi) cùng bạn, đều là học sinh lớp 10, trên đường đến lớp.

Khi đi trong hẻm đường số 2 (phường Thủ Đức), 2 em bị một nam thanh niên chở theo một cô gái lao tới chặn xe, sau đó cởi mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu và mặt.

Chỉ đến khi người dân xung quanh can ngăn, người này mới dừng lại và rời khỏi hiện trường.

Camera ghi cảnh nam thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp 2 nam sinh trên đường ở phường Thủ Đức. Ảnh cắt từ clip

Gia đình 2 nam sinh đã trình báo vụ việc đến công an. Hiện cơ quan chức năng đã trích xuất camera khu vực để truy tìm người liên quan.

Theo chị A, sau khi bị tấn công, 2 em được đưa đi bệnh viện thăm khám, trong đó một em có dấu hiệu xuất huyết não. Hiện cả hai vẫn trong tình trạng hoảng sợ, chưa dám đến trường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.