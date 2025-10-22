Đánh nhau với phụ nữ ở phố Bùi Viện tối 20-10, người đàn ông bị lập hồ sơ 22/10/2025 09:20

(PLO)- Mâu thuẫn từ chuyện đỗ xe ở phố Bùi Viện, phường Bến Thành, tối 20-10, người đàn ông và một phụ nữ đã lao vào đánh nhau gây mất trật tự công cộng.

Ngày 22-10, Công an phường Bến Thành, TP.HCM đã lập hồ sơ xử lý vụ người đàn ông và một phụ nữ đánh nhau ở phố Bùi Viện.

Cụ thể, tối 20-10, tại khu vực phố Bùi Viện, anh N (45 tuổi) và chị PTMT (33 tuổi) xảy ra cự cãi khi dừng xe giữa đường. Hai bên lớn tiếng qua lại rồi lao vào đánh nhau, gây mất trật tự công cộng và thu hút đông người hiếu kỳ theo dõi.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Bến Thành đã nhanh chóng có mặt, ngăn chặn, đưa các bên về trụ sở làm việc và lập hồ sơ xử lý.

Công an phường Bến Thành làm việc với các bên liên quan để lập hồ sơ, xử lý theo quy định. Ảnh: CA

Một vụ việc tương tự là vào ngày 7-10, tại khu vực chợ Bến Thành, do mâu thuẫn trong tranh giành vị trí bán hàng, bà NTHN (45 tuổi) đã chặn đường, to tiếng rồi dùng tay đánh bà HTNM (46 tuổi), khiến nạn nhân bị thương vùng mặt và tay.

Công an phường Bến Thành sau đó trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, lấy lời khai người liên quan để lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Theo Công an phường Bến Thành, các vụ xô xát, đánh nhau trên bắt nguồn từ những tranh chấp nhỏ. Theo quy định, hành vi trong các vụ việc trên có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích (Điều 134) và tội gây rối trật tự công cộng (Điều 318) của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Công an phường Bến Thành khuyến cáo, người dân khi xảy ra mâu thuẫn cần bình tĩnh, tìm cách hòa giải hoặc nhờ chính quyền địa phương can thiệp; tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết tranh chấp.

Chỉ vì nóng giận, người vi phạm có thể đối diện trách nhiệm hình sự, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và tương lai của chính mình. Ứng xử văn minh, tôn trọng pháp luật là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và giữ gìn trật tự, an toàn cho cộng đồng.