Chủ đi vắng, căn nhà 5 tầng bất ngờ bốc cháy 21/10/2025 22:18

(PLO)- Phát hiện đám cháy trong căn nhà 5 tầng vắng chủ ở Đắk Lắk, người dân đã lập tức báo cảnh sát để nhờ hỗ trợ.

Tối 21-10, lực lượng của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang túc trực để xử lý đám cháy xảy ra tại căn nhà cao tầng trên đường Trần Bình Trọng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Cảnh sát vẫn túc trực để xử lý triệt để đám cháy. Ảnh: V.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân ở khu vực đường Trần Bình Trọng, phường Buôn Ma Thuột, phát hiện có mùi khét nặng.

Khi kiểm tra xung quanh, người dân phát hiện khói đen và lửa bùng cháy ở tầng năm, tại căn nhà số 33 đường Trần Bình Trọng nên đập cửa hô hoán chủ nhà và tìm phương án dập lửa.

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ cháy, chủ nhà đi vắng. Ngọn lửa bùng phát ở trên cao, người dân không tiếp cận được nên lập tức trình báo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động năm xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường thực hiện công tác cứu hỏa.

Căn nhà xảy ra cháy là nơi kinh doanh các mặt hàng điện dân dụng. Ảnh: V.T

Do vị trí đám cháy ở trên cao nên việc tiếp cận, xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, cảnh sát đã khống chế hoàn toàn đám cháy, không để cháy lan sang các hộ xung quanh.

Được biết, vụ cháy trên không gây thương vong về người. Tuy nhiên, căn nhà bị cháy là nơi bày bán quạt điện và các mặt hàng điện dân dụng nên nhiều tài sản có giá trị đã bị hư hỏng.