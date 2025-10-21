Công an TP.HCM cứu 2 người, hướng dẫn 300 người thoát nạn trong vụ cháy chung cư Riverside 21/10/2025 08:28

(PLO)- Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã khống chế thành công vụ cháy căn hộ tại tầng 27 chung cư Riverside, đồng thời cứu hai người mắc kẹt và hướng dẫn 300 cư dân thoát ra ngoài an toàn.

Ngày 21-10, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Khánh Hội tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn hộ 27.10, block A, tầng 27, chung cư Riverside (số 151-155 Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội, TP.HCM).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 20-10, khói lửa bất ngờ bùng lên từ căn hộ nói trên.

Người dân trong chung cư phát hiện khói đen cuồn cuộn kèm lửa phát ra từ tầng 27 nên tri hô, báo cho lực lượng chức năng.

Khói lửa bốc lên dữ dội từ căn hộ ở tầng 27 chung cư. Ảnh: HT

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM huy động 11 xe chuyên dụng cùng 66 cán bộ, chiến sĩ từ các đội khu vực 1, khu vực 4 và Đội Công tác CC&CNCH nhanh chóng đến hiện trường.

Khi đến nơi, lực lượng chữa cháy cơ sở đã sử dụng bình chữa cháy xách tay và hệ thống vách tường của tòa nhà nhưng không hiệu quả do đám cháy lớn, lan nhanh và tỏa nhiều khói độc.

Do đám cháy xuất phát từ khu vực tầng cao nên việc khống chế gặp không ít khó khăn. Ảnh: HT

Đám cháy xảy ra tại căn hộ 27.10, block A, tầng 27 có diện tích khoảng 68 m2. Ngọn lửa bùng phát mạnh, có nguy cơ lan sang các căn hộ liền kề.

Lực lượng Cảnh sát PCCC chia thành nhiều hướng, vừa triển khai phương án cứu người, vừa dập lửa.

Một mũi hướng dẫn người dân thoát hiểm bằng thang bộ, mũi khác tiếp cận khu vực cháy, sử dụng họng nước chữa cháy của tòa nhà khống chế ngọn lửa.

Đến 17 giờ 15 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Lực lượng cứu hộ đã hướng dẫn khoảng 300 cư dân thoát nạn an toàn và trực tiếp cứu hai người bị kẹt tại ban công căn hộ 27.4 ra ngoài.

Cảnh sát PCCC&CNCH đã giải cứu 2 người, hướng dẫn 300 người thoát nạn an toàn. Ảnh: HT

Theo thông tin ban đầu, đám cháy thiêu rụi khoảng 50 trong tổng số 68 m2 diện tích căn hộ cùng nhiều vật dụng như máy lạnh, tủ lạnh, quạt máy, quần áo... Phần diện tích còn lại khoảng 18 m2 được bảo vệ nguyên vẹn, ngăn không để cháy lan sang các căn hộ liền kề.

Bà Võ Thị Mỹ L (36 tuổi), chủ hộ căn hộ 27.10, cho biết khoảng 16 giờ 8 phút, bà phát hiện cháy tại phòng ngủ nên hô hoán và cùng hai người trong nhà chạy ra ngoài an toàn, đồng thời báo cho bảo vệ và công an.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân cụ thể.