Cháy chung cư cao tầng ở TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

(PLO)- Vụ cháy lớn xảy ra tại chung cư River Gate trên đường Bến Vân Đồn, nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy.
Chiều 20-10, một vụ cháy lớn xảy ra tại căn hộ chung cư River Gate trên đường Bến Vân Đồn, TP.HCM, khiến nhiều cư dân hoảng loạn, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đang phối hợp khống chế ngọn lửa.

VIDEO: Cháy chung cư cao tầng ở TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, ngọn lửa bốc lên từ một căn hộ tại tầng 27. Khói đen nhanh chóng bao trùm hành lang, nhiều người dân trong chung cư hốt hoảng tìm cách thoát ra ngoài.

Từ xa, ngọn lửa bao trùm cả căn hộ chung cư cao tầng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM, đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các căn hộ khác.

Nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy, chống cháy lan.
Nguyên nhân và thiệt hại đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TÂN - PHẠM HẢI
