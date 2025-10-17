Tổ ong vò vẽ to như trái mít nằm gần trường học, phụ huynh lo lắng 17/10/2025 17:00

(PLO)- Một tổ ong vò vẽ to như trái mít nằm trên cây tràm gần lớp học khiến giáo viên, học sinh và phụ huynh Trường THCS Lê Minh Xuân ở xã Bình Lợi, TP.HCM, lo ngại.

Ngày 17-10, trao đổi với PLO, bà Nguyễn Hồng Loan, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Minh Xuân (xã Bình Lợi, TP.HCM), cho biết khoảng ba tuần trước, nhà trường phát hiện một tổ ong vò vẽ nằm trên cây tràm cao khoảng 15 mét, cách lớp học gần nhất chừng 15 mét.

“Tổ ong ngày càng to, nằm ở vị trí cao nên chúng tôi rất lo. Nhà trường đã khuyến cáo học sinh không ném đồ vật, không chọc phá để tránh kích động đàn ong có thể bay vào khu vực lớp học”, bà Loan nói và cho biết chưa có học sinh nào bị ong chích.

Tổ ong lớn nằm trên cây tràm gần Trường THCS Lê Minh Xuân khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: N. TÂN

Cũng theo bà Loan, phụ huynh khi biết có tổ ong vò vẽ cũng lo lắng vì sợ đàn ong có thể bay vào khuôn viên trường. Ngay sau đó, nhà trường đã thông báo đến UBND xã Bình Lợi để có hướng xử lý, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Hiệu trưởng trường cho biết tổ ong nằm trên cây tràm ở ngoài diện tích trường nhưng lại gần lớp học. Ảnh: N. TÂN

Ghi nhận trong ngày, tổ ong vò vẽ dài khoảng 30 cm to như trái mít, nằm khuất trong tán lá tràm rậm rạp nên khó quan sát, xung quanh có nhiều ong bay ra vào.

Tổ ong khá lớn với nhiều ong thợ bay, đậu xung quanh. Ảnh: N. TÂN

“Cây tràm có tổ ong nằm trên đất của người dân, không thuộc khuôn viên nhà trường. Chính quyền địa phương đã nắm thông tin và dự kiến phối hợp xử lý tổ ong vào ngày chủ nhật tới để đảm bảo an toàn cho học sinh và người dân”, bà Loan cho biết.