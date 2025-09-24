TP.HCM: Khỉ đực hơn 8kg quậy phá, trộm trái cây... bị kiểm lâm bắn thuốc mê 24/09/2025 14:20

(PLO)- Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa phối hợp với địa phương và người dân ở phường Chánh Hưng, TP.HCM bắn thuốc mê, bắt giữ một con khỉ đực hơn 8kg.

Ngày 24-9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết chiều 23-9, đơn vị đã phối hợp với địa phương và người dân khống chế, bắt giữ một con khỉ đuôi dài đực nặng khoảng 8,3 kg.

Trước đó, ngày 22-9, con khỉ này bất ngờ chui vào nhà dân trên đường Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng), lục lọi thức ăn như chuối, cà rốt, ngũ cốc… rồi leo sang sân thượng nhà khác để bẻ trái cây, cây kiểng.

Con khỉ chui vào nhà dân lục trộm đồ ăn. Ảnh: HT

Người dân cho biết con khỉ chưa gây hại cho ai nhưng liên tục quậy phá, buộc họ phải lắp lưới B40 để ngăn chặn. Sau khi nhận tin báo, lực lượng kiểm lâm đã bắn gây mê, bắt giữ và đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

Kiểm lâm xác định đây là loài khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), thuộc nhóm IIB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT.

Con khỉ sau đó được lực lượng chức năng bắn thuốc mê, đưa về chăm sóc. Ảnh: HT

Cũng trong ngày 23-9, lực lượng kiểm lâm phối hợp địa phương và người dân bắt được một con khỉ đuôi lợn sổng chuồng tại khu phố 37 (phường Bình Tân). Con khỉ này đã cắn ba người bị thương, trong đó có hai trẻ em và một người lớn. Các nạn nhân được đưa đi điều trị theo dõi sức khỏe.