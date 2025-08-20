Người dân Củ Chi bàn giao vượn má vàng và 2 con khỉ quý hiếm 20/08/2025 12:09

(PLO)- 3 cá thể động vật hoang dã quý hiếm gồm vượn má vàng, khỉ đuôi dài và khỉ đuôi lợn vừa được người dân tự nguyện bàn giao cho Hạt Kiểm lâm địa phương.

Ngày 20-8, Hạt Kiểm lâm Củ Chi thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa tiếp nhận 3 cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp để chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên.

Theo đó, lực lượng kiểm lâm đã tiếp nhận 1 con vượn má vàng (tên khoa học Nomascus gabriellae, nặng khoảng 3 kg) do một người dân ở xã Củ Chi bàn giao. Ngoài ra, 1 con khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis, nặng khoảng 6 kg) và 1 con khỉ đuôi lợn (Macaca leonina, nặng khoảng 4 kg) cũng được người dân ở xã Tân An Hội tự nguyện giao nộp.

Con vượn má vàng quý hiếm được người dân bàn giao cho cơ quan chức năng. Ảnh: NT

Người dân cho biết, cả 3 cá thể này được họ nhận nuôi từ khi còn nhỏ dưới dạng quà tặng.

Trong đó, vượn má vàng thuộc nhóm IB, còn khỉ đuôi dài và khỉ đuôi lợn thuộc nhóm IIB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Con khỉ đuôi lợn được người dân bàn giao. Ảnh: NT

Sau khi được chăm sóc, kiểm tra sức khỏe bảo đảm đủ điều kiện sinh tồn, các cá thể trên sẽ được tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định pháp luật, căn cứ Thông tư 26/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý, xử lý lâm sản và thủy sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.