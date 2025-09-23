Con khỉ đuôi lợn xổng chuồng, cắn 3 người bị thương ở Bình Tân 23/09/2025 17:37

(PLO)- Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp cùng chính quyền và người dân bắt được con khỉ đuôi lợn xổng chuồng cắn 3 người bị thương tại khu phố 37, phường Bình Tân, TP.HCM.

Ngày 23-9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đã tiếp nhận, gây mê và đưa con khỉ đuôi lợn xổng chuồng về chăm sóc, sau khi con vật này liên tiếp cắn 3 người dân ở khu phố 37, phường Bình Tân.

Con khỉ đuôi lợn xổng chuồng đã tấn công khiến 3 người dân bị thương. Ảnh: HT

Theo ông Nguyễn Kim Đính, Trưởng khu phố 37, ngày 21-9, một bé trai khoảng 7 tuổi bị khỉ cắn khi đang đứng trước nhà. Đến ngày 22-9, con khỉ này tiếp tục cắn thêm một bé trai khoảng 4 tuổi khi đang chơi trước nhà và cắn một thanh niên khoảng 18 tuổi trong nhà dân.

Hiện những người bị khỉ cắn đã được đưa đi chích ngừa.

Lực lượng kiểm lâm đã tới khu vực, bắn thuốc mê và đưa con khỉ về cứu hộ. Ảnh: HT

Chủ nuôi khỉ cho biết đây là sự cố ngoài ý muốn, cam kết chi trả chi phí chích ngừa cho những người bị khỉ cắn, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các gia đình liên quan.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ UBND phường Bình Tân, lực lượng kiểm lâm phối hợp địa phương và người dân vây bắt. Con khỉ được xác định là khỉ đuôi lợn, giới tính cái, nặng khoảng 4,5 kg.

Theo Chi cục Kiểm lâm, khỉ đuôi lợn có tên khoa học Macaca leonina, thuộc nhóm IIB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.