Cảnh sát xử lý tổ ong to gần Trường THCS Lê Minh Xuân 18/10/2025 09:32

(PLO)- Lực lượng chức năng TP.HCM đã phối hợp xử lý thành công tổ ong vò vẽ lớn nằm gần Trường THCS Lê Minh Xuân, đảm bảo an toàn cho học sinh và người dân.

Ngày 18-10, lãnh đạo UBND xã Bình Lợi (TP.HCM) cho biết trong tối 17-10, Đội Cứu nạn cứu hộ khu vực 20 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã phối hợp với Công ty Điện lực Bình Chánh và lực lượng địa phương tiếp cận, xử lý thành công tổ ong vò vẽ nằm gần Trường THCS Lê Minh Xuân.

Theo cơ quan chức năng, việc xử lý được tiến hành vào ban đêm, khi trường đã đóng cửa, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.

Lực lượng cứu hộ mặc đồ chuyên dụng, dùng xe thang tiếp cận cây tràm cao khoảng 15 mét, nơi có tổ ong to như trái mít để xử lý trong chừng 15 phút.

Lực lượng chức năng đã xử lý xong tổ ong gần Trường THCS Lê Minh Xuân. Ảnh: NT

Trước đó, bà Nguyễn Hồng Loan, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Minh Xuân, cho biết khoảng ba tuần trước, nhà trường phát hiện tổ ong vò vẽ cách khu lớp học chừng 15 mét. Thời điểm đó, tổ ong ngày càng to, khiến giáo viên, học sinh và phụ huynh lo lắng.

“Nhà trường đã khuyến cáo học sinh không ném đồ hay chọc phá tổ ong, đồng thời báo cho UBND xã Bình Lợi để có biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn cho các em”, bà Loan nói.

Tổ ong được tiêu hủy sau đó. Ảnh: NT

Quan sát thực tế, tổ ong vò vẽ dài khoảng 30 cm to như trái mít, nằm khuất trong tán lá tràm rậm rạp nên khó quan sát, xung quanh có nhiều ong bay ra vào. Cây tràm này nằm trên phần đất của người dân giáp khuôn viên trường.

Tổ ong nằm trên cây tràm và rất gần lớp học. Ảnh: NT

Sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương đã lập kế hoạch phối hợp cùng lực lượng chuyên trách tiến hành tiêu hủy tổ ong trong đêm 17-10.

Đến sáng 18-10, khu vực đã được bảo đảm an toàn, không còn nguy cơ đàn ong quay lại.