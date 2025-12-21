An ninh trật tự

Xe máy chở 3 tông ô tô, 1 người văng mắc kẹt trên tường rào

(PLO)- Sau khi xe máy chở 3 tông ô tô, 1 người bị văng lên cao, mắc kẹt trên tường rào, được người dân đưa đi cấp cứu.
Sáng 21-12, Công an xã An Châu, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn đường liên xã thuộc địa phận xóm Diễn Tân 5, xã An Châu (tỉnh Nghệ An) làm 3 người bị thương nặng.

sua_nan-nhan-mac-ket-tren-tuong-rao-2270-6726.jpg
Hiện trường vụ tai nạn, một người bị văng khỏi xe máy, mắc kẹt trên tường rào.

Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 20-12, ô tô tải mang BKS 37C-559.xx đang chạy trên đường liên xã (qua xã An Châu) bật xi nhan và rẽ trái thì bất ngờ va chạm với xe máy 37F1.688.xx.

Cú tông mạnh khiến 3 người trên xe máy văng ra khỏi xe, trong đó một người “bay” lên mắc kẹt trên tường rào của nhà dân bên đường.

Camera nhà dân đã ghi lại khoảnh khắc, thời điểm xảy ra vụ va chạm nêu trên.

Tài xế điều khiển xe tải là anh NVD (45 tuổi, trú xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), 3 người trên xe máy là các thiếu niên TQK, TQT và MVN (cùng trú xã An Châu). Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân đã giúp đưa nạn nhân mắc kẹt trên tường rào xuống và đưa cả ba đến Bệnh viện Diễn Châu cấp cứu.

cho-3-tai-nan.jpg
Chiếc xe máy sau vụ tai nạn.
mac-ket-tren-tuong-rao.jpg
Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.
ĐẮC LAM
