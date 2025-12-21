Thêm 3 nghi phạm bị bắt và đầu thú trong vụ dàn cảnh cướp 1,5 tỉ ở Đắk Lắk 21/12/2025 22:47

(PLO)- Công an vừa bắt, vận động thêm 3 nghi phạm trong vụ dàn cảnh mua bán đá thiên thạch, cướp 1,5 tỉ đồng ở Đắk Lắk. Tính đến nay công an đã tạm giữ 4 nghi phạm, đang truy tìm 3 người khác.

Ngày 21-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh An Giang bắt giữ Lê Quyên Bình (38 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, tỉnh An Giang). Bình là nghi phạm bị Công an tỉnh Đắk Lắk truy lùng liên quan vụ dàn cảnh mua bán đá thiên thạch rồi ném ớt bột, cướp 1,5 tỉ đồng xảy ra tại phường Tuy Hòa.

Nghi phạm Trần Ngọc Mộng đến công an đầu thú. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Ngoài ra, hai nghi phạm khác liên quan vụ án là Trần Ngọc Mộng (43 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và Kha Minh Cường (31 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ, người trực tiếp ném ớt bột cướp túi xách 1,5 tỉ đồng) cũng đã đến công an đầu thú.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đã truy thu được 570 triệu đồng liên quan đến vụ cướp tài sản nói trên.

Trước đó, ngày 13-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm về vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa.

Theo tin báo, một nhóm nghi phạm đã dàn cảnh việc mua bán đá thiên thạch rồi ném ớt bột vào mặt bị hại, cướp túi xách có số tiền 1,5 tỉ đồng và lên ô tô tẩu thoát.

Các nghi phạm Kha Minh Cường (trái) và Lê Quyên Bình. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã truy lùng, bắt giữ Trương Tiểu Điền (26 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau).

Ngày 14-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản và tập trung lực lượng điều tra.

Quá trình điều tra xác minh, công an xác định có bảy nghi phạm liên quan vụ án và đã ra các quyết định truy tìm. Đến nay có bốn nghi phạm nêu trên bị bắt hoặc đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, ba nghi phạm còn lại gồm Phan Văn Tân (39 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Phạm Hoài Thưng (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Trần Hoài Thanh (31 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) liên quan vụ án trên.

Công an yêu cầu những nghi phạm trên đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) gặp điều tra viên Nguyễn Ngọc Lân (số điện thoại 0914221685) hoặc đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình diện, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.