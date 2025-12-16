5 người mua bán đá thiên thạch rồi ném ớt bột cướp 1,5 tỉ đồng 16/12/2025 19:18

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đang truy tìm năm người liên quan vụ mua bán đá thiên thạch rồi ném ớt bột, cướp 1,5 tỉ đồng.

Ngày 16-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra thông báo truy tìm năm nghi phạm liên quan đến vụ án cướp tài sản xảy ra tại địa bàn phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Nhóm nghi phạm liên quan vụ án. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo về việc một nhóm người lợi dụng việc mua bán đá thiên thạch, đã ném ớt bột vào mặt bị hại, cướp túi xách bên trong có 1,5 tỉ đồng rồi lên ô tô tẩu thoát.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Trương Tiểu Điền (26 tuổi, ngụ xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) và khởi tố vụ án để điều tra.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định có thêm năm nghi phạm khác liên quan vụ án gồm: Phan Văn Tân (38 tuổi); Kha Minh Cường (32 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ); Phạm Hoài Thưng (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp); Lê Quyên Bình (37 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Trần Hoài Thanh (31 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các nghi phạm nêu trên đến cơ quan công an nơi gần nhất trình diện để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Công an cũng đề nghị ai biết thông tin các nghi phạm, hãy cung cấp thông tin hoặc báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.