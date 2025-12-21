Công an làm việc với nhóm bảo vệ Chợ đầu mối Hóc Môn đánh người gãy mũi 21/12/2025 08:58

(PLO)- Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM đã mời làm việc với bốn bảo vệ Chợ đầu mối Hóc Môn liên quan vụ hành hung một người dân đến mức nhập viện.

Ngày 21-12, Công an xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM đang lấy lời khai, lập hồ sơ vụ một người dân bị hành hung tại Chợ đầu mối Hóc Môn.

VIDEO: Công an làm việc với nhóm bảo vệ Chợ đầu mối Hóc Môn đánh người gãy mũi.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 35 phút ngày 18-12-2025. Theo phản ánh từ gia đình, thời điểm này, ông NTV làm việc tại khu pha lóc thịt heo trong chợ đang đứng ngoài sạp để chất hàng lên cho chủ. Do khu vực này kẹt xe, một bảo vệ chợ đến nhắc nhở ông V dọn đường. Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Sau đó, người bảo vệ này gọi thêm ba người khác đến, cùng lôi kéo ông V về văn phòng bảo vệ với lý do "chống đối". Người nhà ông V phản ánh dù ông không quậy phá hay đánh nhau nhưng nhóm bảo vệ vẫn dùng vũ lực.

Nhóm bảo vệ vây đánh anh V. Ảnh cắt từ clip

Hậu quả, ông V bị đánh gãy mũi, tét mí mắt, phải nhập viện cấp cứu. Đoạn clip ghi lại sự việc cho thấy nhóm bốn người có vóc dáng cao lớn đã vây quanh, lôi kéo người đàn ông nhỏ con, nặng khoảng 46 kg.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Công ty quản lý chợ Hóc Môn xác nhận vụ việc và cho biết các bên liên quan đang phối hợp giải quyết.

Theo đại diện Công ty quản lý chợ, đơn vị đã đình chỉ công tác đối với hai bảo vệ trực tiếp tham gia đánh người dân. "Việc đánh người dân bị thương, phải nhập viện cấp cứu là sai. Những người liên quan hiện đang được công an triệu tập, làm việc để xử lý theo quy định", vị này khẳng định.

Ông V bị nhóm bảo vệ đánh gãy mũi, tét mí mắt, phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Trần Phượng

Hiện Công an xã Xuân Thới Sơn đã mời bốn bảo vệ liên quan lên làm việc. Bước đầu cơ quan chức năng xác định có hai người trực tiếp tham gia hành hung ông V. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.