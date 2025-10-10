Chiến sự Nga-Ukraine 10-10: Hai bên đánh rát 'huyết mạch' năng lượng nhau; Ông Putin nói về nguyên nhân khiến máy bay Azerbaijan rơi năm 2024 10/10/2025 08:50

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine leo thang khi hai bên liên tục nhắm hạ tầng năng lượng của nhau; Nga đánh rát ở Donetsk, Sumy; Tổng thống Putin nói về nguyên nhân khiến máy bay Azerbaijan rơi năm 2024.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang mạnh, trong đó hai bên liên tục tấn công hạ tầng năng lượng của nhau.

Hai bên liên tục nhắm hạ tầng năng lượng của nhau

. Ngày 9-10, hãng Bloomberg dẫn nguồn tin rằng các cuộc không kích của Nga đã phá hủy hơn một nửa năng lực sản xuất khí tự nhiên của Ukraine, trong bối cảnh mùa đông đang đến gần.

Hệ thống khí đốt của Ukraine, vốn đáp ứng nhu cầu trong nước trước khi xảy ra chiến sự, đã nhiều lần chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga, đặt hàng triệu hộ gia đình phụ thuộc khí đốt để sưởi ấm vào mùa đông vào nguy cơ lạnh giá.

Theo Naftogaz - công ty năng lượng nhà nước Ukraine, ngày 3-10, lực lượng Nga đã tiến hành một trong những đợt bắn phá lớn nhất từ trước đến nay, phóng 35 tên lửa và 60 UAV vào các cơ sở khí đốt ở các tỉnh Kharkiv và Poltava.

Doanh nghiệp nhà nước GTSOU vận hành hệ thống truyền tải khí đốt Ukraine và châu Âu. Ảnh: GTSOU/ Facebook

Các cuộc tấn công này đã phá hủy khoảng 60% năng lực sản xuất khí của Ukraine. Naftogaz gọi đây là “cuộc tấn công lớn nhất” vào hạ tầng năng lượng kể từ khi chiến sự bắt đầu.

DTEK - công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine - cho biết phải tạm ngừng hoạt động tại các cơ sở ở Poltava sau các đợt tấn công. Hai ngày sau, Nga tiếp tục nhắm vào các cơ sở quan trọng phục vụ sưởi ấm dân cư, gây thêm thiệt hại.

. Trong khi đó, tối 9-10, quân đội Ukraine thông báo đã tấn công một nhà máy khí đốt và một trạm đường ống dẫn dầu tại tỉnh Volgograd (Nga). Các vụ nổ và cháy xảy ra tại Nhà máy xử lý khí Korobkovsky ở Kotovo và Trạm điều phối tuyến Yefimovka, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Theo thông báo của quân đội Ukraine, các đợt tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, có thể ảnh hưởng đến nguồn thu của nhà nước Moscow nhằm phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đơn vị thực hiện các Chiến dịch Đặc biệt Ukraine được cho là thực hiện các đợt tấn công này.

Trước đó, kênh Telegram Astra thông báo một vụ cháy tại nhà máy khí Lukoil ở Kotovo sau cuộc tấn công bằng UAV.

Tỉnh trưởng Volgograd - ông Andrei Bocharov cho biết “các đám cháy tại cơ sở nhiên liệu và năng lượng” đang được xử lý. Mức độ thiệt hại vẫn đang được xác định.

Nhà máy Kotovo là một trong những cơ sở lớn nhất khu vực phía nam Nga, với công suất 450 triệu m3 khí tự nhiên và khí đồng hành mỗi năm, cùng 186.000 tấn phân đoạn hydrocarbon nhẹ.

Nhà máy hoạt động từ tháng 9-1966 và đóng vai trò quan trọng trong hạ tầng năng lượng địa phương, cung cấp khí ngưng tụ và nguyên liệu thô cho ngành hóa chất.

Ông Zelensky: Sẽ đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình nếu...

Ngày 8-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình nếu chủ nhân Nhà Trắng giúp Kiev đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Nga, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Ông Zelensky nhấn mạnh việc có được ngừng bắn sẽ mở ra cơ hội tiến tới một thỏa thuận chấm dứt chiến sự.

“Kế hoạch chấm dứt chiến sự sẽ không đơn giản, nhưng chắc chắn là con đường đúng. Nếu ông Trump mang đến cho thế giới, trước hết là người Ukraine, cơ hội cho một ngừng bắn như vậy, thì ông ấy nên được đề cử cho Nobel. Chúng tôi sẽ đề cử ông ấy nhân danh Ukraine” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh vai trò của vũ khí dài tầm, lưu ý việc Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk có thể khiến Nga phải ngồi vào bàn đàm phán.

Nga tấn công hơn 140 mục tiêu quân sự của Ukraine trong ngày

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 9-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự của Ukraine, bao gồm kho nhiên liệu, cơ sở hạ tầng cảng, điểm tập kết binh sĩ và nhóm lính đánh thuê nước ngoài tại 142 khu vực, theo hãng thông tấn TASS.

. Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga giao tranh với lực lượng Ukraine tại tỉnh Sumy, gây thương vong khoảng 195 binh sĩ đối phương, phá hủy 4 xe bọc thép và một số phương tiện cơ giới.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Nhóm tác chiến phía Tây mở rộng vị trí tiền tuyến, gây tổn thất khoảng 230 quân nhân Ukraine, phá hủy 6 xe bọc thép và nhiều khí tài khác.

. Nhóm tác chiến phía Nam tấn công các lữ đoàn cơ giới và đặc nhiệm Ukraine tại Donetsk, gây thương vong khoảng 125 binh sĩ đối phương, phá hủy 1 xe tăng và 3 xe bọc thép.

. Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga tiến sâu vào phòng tuyến Ukraine, gây tổn thất hơn 520 binh sĩ đối phương, phá hủy 2 xe bọc thép và 1 số pháo dã chiến.

. Nhóm tác chiến phía Đông giao tranh với lực lượng Ukraine tại Donetsk, khiến hơn 325 binh sĩ đối phương thiệt mạng, phá hủy 2 xe tăng và 1 xe bọc thép.

. Nhóm tác chiến Dnepr của Nga tấn công các đơn vị phòng thủ Ukraine tại khu vực sông Dnipro, gây tổn thất hơn 55 quân nhân, phá hủy 5 trạm gây nhiễu của đối phương.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 112 UAV và 4 bom dẫn đường của Ukraine trong ngày qua.

Ông Putin nói nguyên nhân khiến máy bay Azerbaijan rơi năm 2024

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc sự xâm nhập của các UAV Ukraine là nguyên nhân chính dẫn đến vụ rơi máy bay của Azerbaijan Airlines trên đường đến Nga năm 2024.

Ông Putin nói trong cuộc gặp với Tổng thống Azerbaijan - ông Ilham Aliyev tại Tajikistan ngày 9-10, theo đài RT.

Ông Putin cho biết chuyến bay AZAL 8243 bị hư hại “sau khi hệ thống phòng không Nga phát hiện 3 UAV vượt qua biên giới Nga vào đêm xảy ra tai nạn”, trong đó một chiếc “vẫn còn trên không” khi máy bay dân dụng rơi.

“Nguyên nhân thứ hai là trục trặc kỹ thuật của hệ thống phòng không Nga. Hai tên lửa được phóng, nhưng không bắn trúng trực tiếp máy bay” - ông Putin nói thêm.

Ông Putin cho rằng các tên lửa có thể tự hủy cách máy bay khoảng 10 m, khiến máy bay “có khả năng bị trúng mảnh vỡ chứ không phải bom” từ tên lửa phòng không.

Ông Putin nhấn mạnh nếu trúng trực tiếp, máy bay sẽ lập tức hư hại thảm khốc, khác với tác động mà phi hành đoàn nhầm là va chạm với chim.

Ông Putin cho biết tất cả chi tiết cần được phân tích đầy đủ và cam kết Nga sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ bồi thường có thể được trao cho gia đình nạn nhân. Ông cũng hứa thực hiện “đánh giá pháp lý” đối với hành vi của tất cả những người liên quan.

Vụ việc xảy ra vào ngày 25-12-2024 khi chuyến bay mang số hiệu J2-8243 của hãng hàng không Azerbaijan Airlines chở 67 người cất cánh từ thủ đô Baku (Azerbaijan) bay đến TP Grozny (CH Chechnya, thuộc Nga) và đã bị rơi trước khi cố gắng hạ cánh khẩn cấp cách Aktau (Kazakhstan) khoảng 3 km. Vụ việc khiến 38 người thiệt mạng và 29 người bị thương.