Chiến sự Nga-Ukraine 9-10: Kiev, Moscow quyết chiến ở thành trì chiến lược; Nga đánh rát khắp Ukraine 09/10/2025 08:34

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nóng với diễn biến Nga và Ukraine quyết chiến ở thành trì chiến lược Pokrovsk (tỉnh Donetsk); Nga gây thương vong hơn 1.500 lính Ukraine trong ngày; Nga nã pháo, UAV khắp Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng trên khắp mặt trận, nhất là tỉnh Donetsk.

Nga, Ukraine quyết chiến ở thành trì chiến lược Pokrovsk

Ngày 8-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng quân Nga đã được lệnh tấn công các cứ điểm của Ukraine ở hướng TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) bằng mọi giá, lệnh này dẫn đến tổn thất quân Nga tăng đáng kể, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Theo ông Zelensky, chỉ riêng lực lượng của Cơ quan An ninh Ukraine, không tính lực lượng quốc phòng và an ninh nước này, đã hạ hơn 100 lính Nga mỗi ngày ở Pokrovsk. Trong tháng qua, lực lượng này đã hạ khoảng 3.028 lính Nga.

Ông Zelensky lưu ý rằng Cơ quan An ninh Ukraine vẫn tiếp tục hoạt động để phá hủy các mạng lưới tình báo Nga. Tổng thống Ukraine cho biết đã phê duyệt các chiến dịch nhằm mục tiêu làm suy yếu tiềm lực quân sự của Nga.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine làm việc sau vụ tấn công của Nga vào một khu dân cư ở tỉnh Sumy hôm 8-10. Ảnh: CƠ QUAN TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP UKRAINE

Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm - ông Denis Pushilin cho biết Ukraine đã triển khai các đơn vị dự bị tới Pokrovsk để ngăn chặn bước tiến của quân Nga và tiến hành phản công ở khu vực này, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Pushilin nói thêm rằng quân Nga tại khu vực này đang kiên cường giữ vững các vị trí đã giành được, bao gồm khu vực TP Dobropillia, đồng thời nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát. Quân Nga đang cố gắng củng cố vị trí, trong khi Ukraine đang nỗ lực đánh bật quân Nga khỏi những khu vực này.

Nga: Hơn 1.500 lính Ukraine thương vong

Cập nhật chiến sự ngày 8-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã giành được khu định cư Novogrigorovka (tỉnh Zaporizhia), theo TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 1.500 lính Ukraine thương vong trong các trận giao tranh với quân Nga ở các khu vực tiền tuyến trong ngày.

Trong đó, Nhóm tác chiến Trung tâm đã tấn công các lữ đoàn Ukraine tại tỉnh Donetsk khiến nhiều lính Ukraine thương vong nhất với 445 người. Cạnh đó, nhóm tác chiến này cũng đã phá hủy 5 xe cơ giới, 4 khẩu pháo và 1 trạm tác chiến điện tử.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 218 UAV của Ukraine và 4 tên lửa của hệ thống pháo phản lực bắn loạt HIMARS do Mỹ sản xuất.

Nga tấn công khắp Ukraine

Trong ngày 8-10, giới chức ở nhiều địa phương Ukraine cho biết quân Nga đã tấn công vào các khu định cư ở nhiều khu vực.

Tại tỉnh Kherson, Ukraine cáo buộc Nga tấn công vào quận Trung tâm bằng máy bay không người lái (UAV) khiến 2 người dân bị thương.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, lực lượng Nga đã nã pháo và triển khai UAV nhắm vào các quận Nikopol và Synelnykove gây ra hỏa hoạn và thiệt hại về cơ sở hạ tầng dân sinh.

Tại tỉnh Chernihiv, Nga tấn công thị trấn Nizhyn bằng UAV khiến nhiều nhà dân và một phòng khám đa khoa bị hư hại.

Tại tỉnh Sumy, quân Nga tấn công vào một khu dân cư gây ra hỏa hoạn khiến 2 tòa chung cư bị hư hại.