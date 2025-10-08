Chiến sự Nga-Ukraine 8-10: Kiev bắt đối tượng nghi là gián điệp tình báo Nga trong hàng ngũ quân đội; Moscow tố Kiev tấn công loạt TP Nga 08/10/2025 07:09

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Kiev bắt đối tượng nghi là gián điệp tình báo Nga trong quân đội Ukraine; Nga tuyên bố kiểm soát thêm lãnh thổ tại miền Đông và miền Nam Ukraine; Moscow tố Kiev tấn công loạt TP Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang mạnh, trong đó các cuộc giao tranh tập trung chủ yếu quanh các tỉnh Donetsk và Zaporizhia.

Tàu hàng quân sự Nga trật bánh sau vụ nổ tại tỉnh Leningrad

Ngày 7-10, một nguồn tin trong cơ quan tình báo quân đội Ukraine (HUR) chia sẻ với tờ The Kyiv Independent rằng một đoàn tàu chở hàng quân sự của Nga đã bị trật bánh khi di chuyển tại tỉnh Leningrad (Nga) sau một vụ nổ xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Theo nguồn tin này, vụ nổ xảy ra trên đoạn đường sắt giữa Stroganovo và Mshinskaya, khiến đầu máy cùng một số toa tàu bị trật bánh.

Nguồn tin cho biết chiến dịch được cho do các nhóm kháng chiến địa phương thực hiện, tạm thời làm gián đoạn tuyến đường sắt nối TP Saint Petersburg với TP Pskov của Nga.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Tập đoàn Đường sắt Nga (Russian Railways) thông báo hoạt động trên tuyến đường này bị tạm ngừng do “lý do kỹ thuật”, đồng thời các đoàn tàu chở hàng và chở khách được điều hướng sang tuyến khác, gây chậm trễ nhiều giờ.

Các lực lượng khẩn cấp Nga đang tiến hành giải tỏa hiện trường. Tuy nhiên, việc tiếp cận hình ảnh và video từ khu vực bị hạn chế do tình trạng mất kết nối Internet, theo HUR.

“Những chiến dịch đặc biệt như vậy làm suy giảm năng lực hậu cần và quân sự của Nga, bởi hệ thống đường sắt là trụ cột trong mạng lưới vận chuyển của quân đội và cũng là nguồn tài chính quan trọng cho ngân sách chiến sự” - nguồn tin của HUR nhận định.

. Ở một diễn biến liên quan, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 7-10 cho biết trong ngày qua đã hạ 1.020 binh sĩ Nga trên khắp mặt trận.

Ukraine bắt công dân Nga vì nghi làm gián điệp cho tình báo Moscow

Cùng ngày 7-10, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo đã bắt một công dân Nga bị cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo Moscow trong khi đang phục vụ trong quân đội Ukraine.

Đối tượng bị bắt tại TP Lviv (miền tây Ukraine), bị tình nghi hỗ trợ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) điều phối các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ tạm thời của đơn vị mình và một số vị trí lân cận tại tỉnh Lviv.

Theo SBU, người này cũng bị cáo buộc gửi vị trí địa lý của các đoàn xe bọc thép, kho trung chuyển và khu đỗ xe quân sự gần các tỉnh biên giới Ukraine cho đầu mối bên Nga thông qua các ứng dụng nhắn tin ẩn danh.

Theo SBU, nghi phạm đã gia nhập quân đội Ukraine “dưới vỏ bọc tình nguyện viên”. Cơ quan an ninh cho biết người này bị bắt khi đang trên đường đến máy ATM để nhận khoản thanh toán từ phía Nga.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Tỉnh Lviv giáp Ba Lan và là tuyến trung chuyển quan trọng cho viện trợ quân sự từ phương Tây vào Ukraine. Khu vực này vừa hứng một đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa quy mô lớn vào đêm 5-10.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm lãnh thổ tại miền Đông và miền Nam Ukraine

. Ngày 7-10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Nam và phía Đông đã kiểm soát 2 khu dân cư Fyodorovka ở tỉnh Donetsk và Novovasilevskoye tại tỉnh Zaporizhia, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo tuyên bố, các hoạt động được mô tả là “tích cực và dứt khoát” trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày qua lực lượng Ukraine đã thiệt hại hơn 1.350 binh sĩ trên toàn tuyến giao tranh. Nga cũng tuyên bố phá hủy nhiều xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và khí tài điện tử của Ukraine trong cùng thời gian.

. Bộ Quốc phòng Nga ngày 7-10 cho biết các lực lượng Nga đã tiến hành tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thông, cùng các điểm triển khai của quân đội Ukraine và lực lượng nước ngoài trong ngày qua.

Moscow tố Ukraine nã tên lửa sang Belgorood, tấn công UAV loạt TP Nga

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị phòng không nước này cũng đã đã bắn hạ 416 UAV và 16 quả rocket dùng cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine trong ngày 7-10.

. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng trong đêm 6-10 rạng sáng 7-10 lực lượng phòng không đã đánh chặn 184 UAV của Ukraine tại nhiều khu vực của Nga, bao gồm Kursk, Belgorod, Voronezh, Nizhny Novgorod, Kaluga và khu vực Biển Đen.

Một số mảnh vỡ UAV được cho là đã rơi xuống khu dân cư, gây hư hại xe cộ, nhà ở và cơ sở hạ tầng tại các tỉnh Lipetsk và Belgorod, song chưa ghi nhận thương vong dân thường.

Trong khi đó, giới chức Belgorod cho biết có 2 người thiệt mạng sau một vụ tấn công bằng tên lửa được cho là do Ukraine thực hiện, khiến 1 cơ sở hạ tầng bị hư hại và mất điện cục bộ. Các đội cứu hộ đã được triển khai khắc phục hậu quả.

Ukraine chưa lên tiếng về các thông tin trên.