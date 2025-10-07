Nga: Chờ Mỹ làm rõ có hay không gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine 07/10/2025 19:06

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga chờ Mỹ làm rõ chuyện Mỹ có hay không cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, cảnh báo nguy cơ leo thang và tái khẳng định lập trường rõ ràng của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 7-10, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Nga đang chờ Mỹ làm rõ về chuyện Mỹ có hay không cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi hiểu rằng có lẽ cần chờ những tuyên bố rõ ràng hơn. Thông thường, vũ khí được chuyển đến trước, còn tuyên bố mới được công bố sau. Ít nhất, đó là cách chính quyền [Tổng thống Mỹ Joe] Biden đã làm. Hãy chờ xem lần này tình hình sẽ ra sao" - ông Peskov nói.

Ông Peskov cũng khẳng định Tổng thống Vladimir Putin đã nêu rõ lập trường của Moscow tại buổi Diễn đàn Thảo luận Valdai gần đây: “Về quan điểm của Moscow, Tổng thống Putin đã trình bày rất rõ ràng. Mọi thứ đều minh bạch".

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov cảnh báo rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev sẽ tạo ra một vòng leo thang nghiêm trọng, vì loại vũ khí này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

“Điều này sẽ dẫn đến một vòng leo thang nghiêm trọng, nhưng sẽ không thể thay đổi tình hình chiến trường đối với chế độ Kiev. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những tên lửa này có khả năng hạt nhân” - ông Peskov nói.

Trước đó, ngày 6-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã “gần như đã đưa ra quyết định” về việc có cung cấp Tomahawk cho Ukraine hay không, theo tờ The Kyiv Independent.

“Tôi nghĩ mình muốn biết họ sẽ làm gì với chúng, họ định gửi chúng đi đâu, tôi đoán vậy. Tôi cần phải hỏi câu đó” - ông Trump nói với báo giới tại Phòng Bầu dục.

Khi được hỏi về khả năng gửi lô vũ khí này, ông Trump nói thêm rằng ông “không tìm kiếm sự leo thang", song không nêu chi tiết.

Theo TASS, Tổng thống Putin từng cảnh báo rằng nếu Washington cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công tầm xa sâu vào lãnh thổ Nga, điều đó sẽ phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ giữa Moscow và Mỹ.

Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500 km, nghĩa là Ukraine có thể tấn công các mục tiêu ở bất cứ đâu trên lãnh thổ châu Âu của Nga, bao gồm cả Moscow, nếu được phép cung cấp.