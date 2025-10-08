Diễn biến quan trọng từ Hamas trong đàm phán hòa bình Gaza 08/10/2025 05:36

(PLO)- Hamas tuyên bố sẵn sàng thống nhất thỏa thuận để có được hòa bình Gaza dựa trên kế hoạch hoà bình 20 điểm của của Tổng thống Mỹ Donald Trump, song cần một “sự bảo đảm” để chiến tranh chấm dứt và “không tái diễn”.

Ngày 7-10, Hamas tuyên bố sẵn sàng thống nhất thỏa thuận chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza dựa trên kế hoạch hoà bình 20 điểm của của Tổng thống Mỹ Donald Trump, song vẫn còn các yêu cầu riêng, theo hãng tin Reuters.

Phát ngôn từ Hamas được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohamed bin Abdurahman al-Thani và các nhà trung gian của Mỹ tới Ai Cập để tham gia vào các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Israel về hòa bình Gaza.

Một nguồn tin am hiểu các cuộc đàm phán nói với Reuters rằng phiên làm việc ngày 7-10 đã tạm kết thúc, không khí tích cực hơn so với một ngày trước đó.

Người dân Dải Gaza khi xung đột Israel-Hamas tròn hai năm. Ảnh: AL JAZEERA

Theo nguồn tin này, phiên họp ngày 8-10 sẽ là dấu hiệu then chốt cho thấy liệu có thể đạt được tiến triển hay không, xét tới sự hiện diện của các nhà trung gian cấp cao.

Thủ tướng al-Thani sẽ tham dự đàm phán ngày 8-10, “nhằm thúc đẩy kế hoạch ngừng bắn tại Gaza và thỏa thuận trao trả con tin”, một quan chức nói với Reuters.

Trong ngày thứ hai của vòng đàm phán tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh (Ai Cập), ông Khalil Al-Hayya - lãnh đạo cấp cao của Hamas - nói với kênh truyền hình nhà nước Ai Cập Al Qahera News rằng Hamas đến đây “để tham gia các cuộc thương lượng nghiêm túc và có trách nhiệm”.

Ông Al-Hayya cho biết Hamas sẵn sàng đạt được thỏa thuận, song cần một “sự bảo đảm” để chiến tranh chấm dứt và “không tái diễn”.

Ngày qua, ông Fawzi Barhoum, quan chức cấp cao của Hamas, nói trên truyền hình: “Phái đoàn của Hamas đang tham gia đàm phán tại Ai Cập hiện nay đang nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để đạt được một thỏa thuận đáp ứng nguyện vọng của người dân chúng tôi ở Gaza”.

Ông Barhoum cho biết thỏa thuận phải đảm bảo chấm dứt chiến tranh và Israel rút hoàn toàn khỏi Dải Gaza.

“Hamas muốn một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và toàn diện, rút quân hoàn toàn của Israel, cùng việc khởi động ngay lập tức quá trình tái thiết quy mô lớn dưới sự giám sát của một cơ quan kỹ trị quốc gia Palestine” - ông Barhoum nói.

Trong khi Mỹ và Israel yêu cầu Hamas giải giáp vũ khí, ngày 7-10, một liên minh các phe phái Palestine, trong đó có Hamas, ra tuyên bố cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh bằng mọi cách có thể, đồng thời khẳng định rằng không ai được phép tước bỏ vũ khí của người dân Palestine.

Theo Reuters, các cuộc đàm phán lần này được đánh giá là có triển vọng nhất từ trước tới nay cho việc chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, quan chức các bên đều kêu gọi thận trọng với khả năng đạt được thỏa thuận nhanh chóng.

Ngay cả khi thỏa thuận được ký kết, vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ: Ai sẽ điều hành và tái thiết Gaza? Ai sẽ chi trả cho công cuộc phục hồi tốn kém này?

Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều loại trừ khả năng để Hamas tham gia vào bất kỳ vai trò nào trong quá trình đó.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump đã gặp ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner - những đại diện của Mỹ tham gia đàm phán vào ngày 8-10 - để cập nhật tình hình trước khi họ lên đường tới Ai Cập. Cuộc trao đổi tập trung vào các vấn đề như đảm bảo an toàn cho con tin và các cam kết an ninh.

Thủ tướng Netanyahu chưa đưa ra bình luận trực tiếp về tiến triển của các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, trên mạng X, ông viết rằng người Israel đang ở trong “những ngày định mệnh”.

“Chúng ta sẽ tiếp tục hành động để đạt được mọi mục tiêu của cuộc chiến: đưa toàn bộ con tin trở về, xóa bỏ quyền kiểm soát của Hamas, và bảo đảm Gaza không còn là mối đe dọa đối với Israel” - ông Netanyahu viết.