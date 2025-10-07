Israel-Hamas đàm phán tại Ai Cập theo kế hoạch 20 điểm của ông Trump 07/10/2025 08:18

(PLO)- Các phái đoàn Israel-Hamas đàm phán gián tiếp tại Ai Cập theo đề xuất hòa bình 20 điểm của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 6-10, các phái đoàn của Hamas và Israel đã bắt đầu đàm phán gián tiếp tại Ai Cập nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza, theo hãng tin AFP.

Kênh Al-Qahera News, có liên hệ với cơ quan tình báo nhà nước Ai Cập, cho biết vòng đàm phán đầu tiên kết thúc “trong bầu không khí tích cực” và các bên sẽ tiếp tục vào ngày 7-10.

Quá trình Israel-Hamas đàm phán diễn ra trong bí mật và dưới sự kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Các nhà đàm phán chỉ trao đổi thông qua trung gian di chuyển qua lại giữa hai bên.

Trước đó, Al-Qahera News đưa tin các phái đoàn đang “thảo luận công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thả con tin”.

“Các trung gian Ai Cập và Qatar đang làm việc với cả hai bên để thiết lập cơ chế trao đổi con tin bị giam ở Gaza lấy người Palestine bị giam trong các nhà tù Israel” - theo Al-Qahera News.

Những ngôi nhà bị phá hủy ở trung tâm TP Khan Younis (miền nam Dải Gaza) vào tuần trước. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đứng sau đề xuất hòa bình 20 điểm cho cuộc chiến - nói rằng ông “khá chắc chắn” một thỏa thuận hòa bình là khả thi.

“Tôi nghĩ Hamas đã đồng ý với những điều rất quan trọng. Tôi tin chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận” - ông Trump nói.

Ông Trump dự kiến cử đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và con rể Jared Kushner đến Ai Cập hỗ trợ các cuộc đàm phán.

Tổng thống Mỹ kêu gọi các bên “hành động nhanh” để chấm dứt chiến sự tại Gaza.

Nhà đàm phán hàng đầu của Hamas - ông Khalil al-Hayya đã có cuộc gặp với các quan chức tình báo Ai Cập trước khi bước vào đàm phán, một nguồn tin an ninh Ai Cập nói với AFP.

Theo một nguồn tin Palestine thân cận với giới lãnh đạo Hamas, vòng đàm phán mới này “có thể kéo dài trong vài ngày”.

“Chúng tôi dự đoán các cuộc đàm phán sẽ khó khăn và phức tạp, xét đến ý đồ của phía Israel trong việc muốn tiếp tục cuộc chiến” - nguồn tin nói với AFP.

Theo nguồn tin, đợt trao đổi con tin đầu tiên sẽ “cần vài ngày, tùy thuộc vào tình hình thực địa liên quan việc Israel rút quân, chấm dứt oanh kích và đình chỉ mọi hoạt động không quân”.

Cũng theo nguồn tin này, Hamas dự kiến sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự song song với việc Israel ngừng không kích và rút quân khỏi TP Gaza.

Tuy nhiên, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel - Trung tướng Eyal Zamir cảnh báo rằng nếu các cuộc đàm phán thất bại, quân đội sẽ “quay trở lại chiến đấu” ở Gaza.

Ngày qua, trong bối cảnh các cuộc đàm phán, Israel tiếp tục không kích Dải Gaza, làm 7 người thiệt mạng, theo ông Mahmud Bassal - người phát ngôn của cơ quan phòng vệ dân sự Gaza.