Vận động viên dùng mái chèo 'hỗn chiến' tại giải đua ghe ở Huế 21/12/2025 19:54

(PLO)- Trong khi thi đấu tại giải đua ghe ở xã Quảng Điền (TP Huế), các vận động viên của hai đội đã dùng mái chèo đánh nhau khiến lực lượng chức năng phải can thiệp.

Ngày 21-12, UBND xã Quảng Điền (TP Huế) tổ chức giải đua ghe nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ 1.

Giải đấu thu hút nhiều đội đua tham gia cùng đông đảo người dân cổ vũ dọc hai bên bờ sông. Tuy nhiên, trong quá trình thi đấu gay cấn một sự cố đáng tiếc đã xảy ra.

Dùng mái chèo 'hỗn chiến' tại giải đua ghe ở xã Quảng Điền, TP Huế. Ảnh: ND

Theo ghi nhận và các đoạn clip được người dân ghi lại, tại một lượt đua, mâu thuẫn bất ngờ phát sinh giữa các vận động viên. Không giữ được bình tĩnh, một số người đã sử dụng ngay mái chèo để làm hung khí, liên tục đánh và ném về phía đối thủ.

Vụ việc khiến khu vực mặt sông trở nên hỗn loạn, phá vỡ không khí thể thao và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự chung của giải đấu.

Clip: Dùng mái chèo 'hỗn chiến' tại giải đua ghe ở Huế.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại giải đã kịp thời có mặt. Nhờ sự can thiệp nhanh chóng, các đội đua đã được tách ra, tình hình an ninh trật tự được vãn hồi ngay sau đó.

Trao đổi về vụ việc, lãnh đạo UBND xã Quảng Điền xác nhận có xảy ra vụ việc nói trên. Sau khi được lực lượng chức năng nhắc nhở, các vận động viên đã nhận thức được hành vi thiếu chuẩn mực của mình.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của giải đấu và răn đe các hành vi phi thể thao, ban tổ chức đã ra quyết định xử phạt treo ghe của 2 đội đua liên quan trong 1 độ đua.

Theo BTC đây là sự việc đáng tiếc phát sinh ngoài ý muốn. Tuy nhiên, nhìn nhận tổng thể, giải đua ghe lần này vẫn diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm lớn của người dân địa phương.