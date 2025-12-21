Những khung giờ đặc biệt đang được CSGT Huế đưa vào 'tầm ngắm' 21/12/2025 12:54

(PLO)- CSGT Công an TP Huế đã xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm trong một tuần ra quân. Đơn vị này đồng thời tăng cường tuần tra vào các khung giờ cao điểm, nhất là ban đêm.

Ngày 21-12, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết đơn vị đang triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm. Hoạt động này hướng tới phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Huế tập trung kiểm soát tải trọng xuyên đêm.

Trong dịp cuối năm, lưu lượng phương tiện và nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao. Do đó, lực lượng CSGT Công an TP Huế tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Cùng với công tác tuần tra thường xuyên, Phòng CSGT Công an TP Huế đã triển khai các tổ, nhóm chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm theo từng lĩnh vực, đối tượng cụ thể.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các phương tiện vận tải hàng hóa, xe tải nặng, xe kinh doanh vận tải hoạt động vào ban đêm. Việc này nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi chở quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng xe.

Cụ thể, tổ chuyên đề xử lý xe chở quá tải trọng thuộc Đội CSGT số 1 thường xuyên triển khai vào các khung giờ đêm. Tại km 340 đoạn qua địa bàn xã A Lưới 2, tổ công tác đã tiến hành cân tải trọng 9 phương tiện chở than và đối chiếu phiếu cân với 67 phương tiện khác.

Bên cạnh đó, CSGT đã tăng cường xử lý quyết liệt các hành vi điều khiển phương tiện khi đã dùng rượu bia, chạy quá tốc độ, không chấp hành đèn tín hiệu. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Trong tuần cao điểm từ ngày 15-12 đến ngày 21-12, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm. Trong đó, đơn vị xử lý hơn 290 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 250 trường hợp vi phạm tốc độ và 9 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác, tăng cường tuần tra vào các khung giờ cao điểm, nhất là ban đêm.