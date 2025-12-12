Công an Đồng Nai ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm 12/12/2025 14:07

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn và dịp Tết Nguyên đán 2026.

Clip Công an Đồng Nai ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.

Ngày 12-12, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đến dự buổi Lễ ra quân có ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, đại tá Võ Thành Danh - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai cùng đại diện sở, ngành trên địa bàn tỉnh đến dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhận định, đây là đợt cao điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026; thể hiện quyết tâm chính trị của Đồng Nai trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công an tỉnh cùng với các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước mắt cần tập trung triển khai ngay phương án đảm bảo an ninh, an toàn lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị, bắt đầu từ 8h ngày 12-12 trưởng các phòng nghiệp vụ, trưởng công an phường, xã; trưởng đồn công an thực hiện tốt công tác tổ chức chỉ huy, chỉ đạo chặt chẽ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng loạt ra quân, đảm bảo an ninh trật tự.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu toàn lực lượng Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất, cộng đồng trách nhiệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập nhiều thành tích, chiến công trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm góp phần cho nhân dân an vui xuân đón Tết.

Thượng tá Lê Vấn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đại diện cho toàn lực lượng quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Toàn lực lượng Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất để đấu tranh tấn công trấn áp các loại tội phạm, lập nhiều thành tích góp phần cho nhân dân an vui xuân đón Tết.

Những tiếng súng phát lệnh ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.