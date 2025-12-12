Cận cảnh công an Đồng Nai phô diễn sức mạnh 'mình đồng da sắt', nổ súng trấn áp tội phạm
(PLO)- Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn khí công thể hiện sức mạnh "mình đồng da sắt" và nổ súng bao vây trấn áp tội phạm.
0:00 / 0:00
0:00
Nữ miền Bắc
Nam miền Nam
Ngày 12-12, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031 và đảm bảo An ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026