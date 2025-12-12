Cận cảnh công an Đồng Nai phô diễn sức mạnh 'mình đồng da sắt', nổ súng trấn áp tội phạm 12/12/2025 11:34

Ngày 12-12, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031 và đảm bảo An ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đến dự buổi Lễ ra quân có ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, đại tá Võ Thành Danh - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai cùng đại diện sở, ngành trên địa bàn tỉnh đến dự.

Trước khi buổi lễ ra quân, lực lượng chiến sĩ Cơ động Công an tỉnh Đồng Nai đã biểu diễn khí công thể hiện sức mạnh "mình đồng da sắt" và nổ súng, bắn đạn hơi cay bao vây trấn áp tội phạm.

Chiến sĩ biểu diễn tiết mục quấn dây thép vào cổ.

Hai chiến sĩ cởi trần, nằm trên chông đinh sắt nhọn, bên trên đặt một tảng đá lớn và đồng đội dùng búa tạ giáng xuống để công phá tảng đá.

Ngoài ra, một chiến sĩ cũng thể hiện bản lĩnh thông qua những bài biểu diễn khí công như chịu lực công phá lớn từ búa tạ lên đá tảng đặt trên hai chân.

Chiến sĩ cõng đồng đội xách 4 bình nước đi qua mảnh thuỷ tinh sắc nhọn.

Lực lượng cơ động tiếp tục thực hiện việc trấn áp tội phạm nguy hiểm bằng súng, hơi cay.

Các chiến sĩ tiếp cận nhóm tội phạm có sử dụng hung khí.

Các chiến sĩ vượt qua vật cản lửa để áp sát, bao vây mục tiêu tội phạm.

Hơi cay được ném vào khu vực nhóm tội phạm đang ẩn nấp.

Các chiến sĩ thực hiện các thao tác áp sát, tấn công tội phạm cùng cảnh khuyển.

Các chiến sĩ đồng loạt nổ súng vào mục tiêu tội phạm đã được "khoá".