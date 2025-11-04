Đồng Nai đang từng bước thu hẹp 'đất sống' của tội phạm ma túy 04/11/2025 13:27

(PLO)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương và sự chung tay của người dân, Đồng Nai đang từng bước thu hẹp 'đất sống' của tội phạm ma túy.

Trong khuôn khổ thực hiện đề án của Chính phủ về xây dựng “xã không ma túy” giai đoạn 2025-2030 và kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai xây dựng “xã, phường không ma túy”, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo công an các đơn vị nghiệp vụ, công an tất cả các địa phương xã, phường triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống ma túy với tinh thần "không để ma túy có đất sống".

Nhiều phong trào tuyên truyền về phòng, chống ma túy

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy ngày càng hoạt động tinh vi, manh động, với số lượng lớn và có sự móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài tỉnh, thậm chí xuyên biên giới.

Do đó, Công an các địa phương đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là loại tội phạm về ma tuý. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng người dân cùng đẩy lùi tệ nạn ma túy qua các lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy”, “Xã không có ma túy”, “Khu phố không có ma tuý”…

Cụ thể, ngày 2-11, tại xã Đăk Nhau (tỉnh Đồng Nai), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Đảng uỷ - UBND xã Đăk Nhau tổ chức Lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy”, xây dựng địa bàn “Không ma túy”, gắn với công tác xã hội thiện nguyện.

Cán bộ tuyên truyền đặt câu hỏi cho người dân trong buổi lễ “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” tại xã Đăk Nhau. Ảnh: HN.

Tại buổi lễ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, trao tặng quà cho các hộ nghèo, học sinh vượt khó học giỏi. Qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhân ái và quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn ma túy, vì một cộng đồng bình yên, hạnh phúc.

Xã Lộc Ninh cũng triển khai kế hoạch xây dựng “xã không ma túy” với quyết tâm phấn đấu xây dựng địa bàn không ma túy trong giai đoạn 2025-2030, với mục tiêu 100% khu dân cư được chuyển hóa địa bàn.

Trong đó, đến năm 2030 không còn người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy, 100% người nghiện được áp dụng các biện pháp cai nghiện.

Công an xã Bom Bo tuyên truyền, nhắc nhở một số cơ sở lưu trú trên địa bàn. Ảnh: CA.

Để xây dựng địa bàn xã “không ma túy”, Công an xã Bom Bo đã huy động lực lượng phối hợp với Ban quản lý các thôn, lực lượng dân phòng, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhà trọ, khu dân cư và các điểm có nguy cơ tiềm ẩn tệ nạn ma túy. Qua đó, kịp thời phát hiện, răn đe nhiều trường hợp có biểu hiện nghi vấn, nhất là số thanh thiếu niên bỏ học, thường xuyên tụ tập ăn chơi khuya trên địa bàn.

Thiếu tá Trương Văn Hồng, Trưởng Công an xã Bom Bo cho biết: “Chúng tôi luôn xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Quyết tâm không để ma túy xâm nhập, len lỏi vào đời sống cộng đồng góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, trong sạch và an toàn cho Nhân dân".

Từng bước thu hẹp 'đất sống' của tội phạm ma túy

Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, xây dựng “xã không ma túy” không chỉ là nhiệm vụ của ngành công an mà còn đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Vì vậy việc triển khai đề án cần tập trung vào 3 mũi nhọn: đấu tranh, phòng ngừa và hỗ trợ cai nghiện.

Trong đó, về đấu tranh, lực lượng Công an tỉnh và công an các địa phương sẽ tiếp tục thực hiện các chuyên án, đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tụ điểm ma túy. Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa dựa trên công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng, tập huấn nhận diện thủ đoạn của tội phạm ma túy để nâng cao ý thức phòng tránh trong người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên.

Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ cùng 1,4 kg ma tuý đá vào tháng 5-2025 vừa qua.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt và đồng bộ từ nhiều lực lượng. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương và đặc biệt là tinh thần cảnh giác, chung tay của mỗi người dân, Đồng Nai đang từng bước thu hẹp “đất sống” của tội phạm ma túy.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị hội ý nghiệp vụ hướng dẫn công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma tuý, xây dựng địa bàn “không ma tuý” giai đoạn 2025 – 2030 do Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức, Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an cấp xã phải tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ nhanh chóng các khó khăn, vướng mắc.

Đại tá Lê Mạnh Hùng cũng yêu cầu các phòng nghiệp vụ hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ tối đa cho Công an cấp xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, nhất là trong thực hiện mục tiêu xã, phường không ma tuý trong năm 2025.