Mâu thuẫn trên mạng, hai nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau 17/10/2025 18:52

(PLO)- Nhóm này khai nhận do mâu thuẫn qua mạng xã hội với một nhóm thanh niên khác nên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 17-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh vừa phát hiện, ngăn chặn một nhóm thanh niên mang hung khí, tụ tập “thanh toán” lẫn nhau.

Theo thông tin, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 15-10, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Hoàng Sa (thuộc địa phận phường Trương Quang Trọng) đã phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập tại khu vực đầu cầu Cổ Lũy, xã Tịnh Khê có dấu hiệu chuẩn bị đánh nhau bằng hung khí.

Nhóm thanh thiếu niên bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Khi thấy lực lượng Cảnh sát cơ động, một số thanh niên bỏ chạy, Tổ tuần tra đã nhanh chóng áp sát, bắt giữ 9 thanh thiếu niên từ 15 đến 17 tuổi (trú tại xã An Phú, phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Khê).

Cảnh sát thu giữ nhiều hung khí tự chế như dao, rựa, 2 két vỏ chai bia.

Tại công an, các thanh thiếu niên khai nhận do mâu thuẫn qua mạng xã hội với một nhóm thanh niên khác nên hẹn nhau “giải quyết mâu thuẫn”, đồng thời chuẩn bị sẵn hung khí để đánh nhau.

Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện hành vi thì bị lực lượng Cảnh sát cơ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời.