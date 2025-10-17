Quảng Ngãi: 5 năm đợi đường Trường Chinh, người dân 'chán không thèm nói'

Đô thị

Quảng Ngãi: 5 năm đợi đường Trường Chinh, người dân 'chán không thèm nói'

NGUYỄN YÊN

(PLO)- Tại Quảng Ngãi, đường Trường Chinh có độ dài 2,7km nhưng thi công ì ạch, gia hạn nhiều lần. Đã 5 năm nhưng vẫn ngỗn ngang, nham nhở.

Dự án đường Trường Chinh (TP Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) là dự án đường trục cảnh quan hiện đại, kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị.

Tuy nhiên, sau 5 năm thi công với nhiều lần gia hạn, dự án này đang trở thành nỗi khổ của người dân khi công trình thi công dang dở, nham nhở.

5 năm đợi con đường Trường Chinh 2,7km, người dân 'chán không muốn nói'
Đường Trường Chinh có chiều dài 2,7km nhưng thi công nhiều năm vẫn chưa thể hoàn thiện.
5-nam-doi-mot-doan-duong-2-7km-nguoi-dan-chan-khong-muon-noi (1).jpg
Đường Trường Chinh là trục chính của đô thị Kon Tum, nối đường Phan Đình Phùng (Quốc lộ 14) với đường Đào Duy Từ ra sông Đăk Bla. Năm 2019, UBND tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường này. Dự án được triển khai sau đó một năm, hiện nay do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.
5-nam-doi-mot-doan-duong-2-7km-nguoi-dan-chan-khong-muon-noi (17).jpg
Công trình dài hơn 2,7 km, tổng mức đầu tư 457 tỉ đồng từ ngân sách địa phương. Dự án có nền đường rộng từ 21,5 - 26,5m, riêng đoạn qua Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum (cũ) rộng 55m, chia làm hai hợp phần đầu tư. Theo thiết kế, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ hình thành trục cảnh quan chính, kết nối Quốc lộ 14 với khu vực phía Đông, góp phần hoàn thiện hạ tầng và chỉnh trang đô thị.
5-nam-doi-mot-doan-duong-2-7km-nguoi-dan-chan-khong-muon-noi (9).jpg
Tháng 6-2020, chủ đầu tư ký hợp đồng gói thầu xây lắp số 1 trị giá hơn 68 tỉ đồng với liên danh Công ty CP Xây dựng công trình Sông Hồng - Công ty CP Cầu đường New Sun. Đầu năm 2022, tiếp tục ký gói thầu bổ sung trị giá hơn 103 tỉ đồng với cùng liên danh. Tuy nhiên, dự án được khởi công khi chưa có đủ mặt bằng, buộc nhà thầu thi công kiểu da beo.
5-nam-doi-mot-doan-duong-2-7km-nguoi-dan-chan-khong-muon-noi (14).jpg
Đất đá tập kết nham nhở ở khu vực công trường đường Trường Chinh.
5-nam-doi-mot-doan-duong-2-7km-nguoi-dan-chan-khong-muon-noi (10).jpg
5-nam-doi-mot-doan-duong-2-7km-nguoi-dan-chan-khong-muon-noi (4).jpg
5-nam-doi-mot-doan-duong-2-7km-nguoi-dan-chan-khong-muon-noi (5).jpg
Sau 5 năm triển khai dự án đường Trường Chinh, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn ì ạch khiến toàn tuyến như “bãi chiến trường”, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đến nay, gói thầu xây lắp đầu tiên đã được gia hạn bốn lần nhưng mới thực hiện hơn 26/68 tỉ đồng (38% giá trị hợp đồng); gói thầu bổ sung cũng gia hạn ba lần, đạt hơn 33/103 tỉ đồng (32%).
5-nam-doi-mot-doan-duong-2-7km-nguoi-dan-chan-khong-muon-noi (3).jpg
Tình trạng “nửa làm, nửa bỏ” khiến đường Trường Chinh trở thành “cái bẫy” giao thông. Các hộ dân sống hai bên đường bức xúc vì phải chịu cảnh nắng bụi, mưa bùn suốt nhiều năm. Khi được hỏi về đoạn đường này, một số người dân còn thốt lên "chán không muốn nói tới".
5-nam-doi-mot-doan-duong-2-7km-nguoi-dan-chan-khong-muon-noi (8).jpg
“Nắng thì bụi bay mịt mù, mưa xuống là nước ngập bùn tràn vào nhà, người dân kiến nghị mãi nhưng cũng chẳng thấy gì. Họ nói cuối năm này làm xong, rồi sang năm nữa, năm nữa... Con đường trăm tỷ mà thấy chán hơn cả đường làng”, ông Ngô Văn Hương, người dân sống bên tuyến đường chua chát nói.
5-nam-doi-mot-doan-duong-2-7km-nguoi-dan-chan-khong-muon-noi (2).jpg
Không chỉ chậm tiến độ, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi mở rộng cũng chưa được di dời, khiến trụ điện “mọc” giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ cho người qua lại.
5-nam-doi-mot-doan-duong-2-7km-nguoi-dan-chan-khong-muon-noi (6).jpg
Ông Phùng Quang Long, Trưởng phòng Quản lý dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tiến độ thi công rất chậm so với yêu cầu, nguyên nhân chủ yếu do công tác bồi thường, GPMB còn nhiều vướng mắc.
5-nam-doi-mot-doan-duong-2-7km-nguoi-dan-chan-khong-muon-noi (7).jpg
“Chúng tôi sẽ phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền địa phương đẩy nhanh bồi thường, GPMB các đoạn còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong quý IV/2025 để đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ. Đồng thời yêu cầu nhà thầu thi công theo phương châm có mặt bằng đến đâu, làm đến đó. Tập trung hoàn thiện nền, mặt đường, thoát nước, vỉa hè, dải phân cách…”, ông Long nói.
NGUYỄN YÊN
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#đường trường chinh #đoạn đường 2 #7km #đường trường chinh #quảng ngãi #dự án đường trường chinh #dự án đường kéo dài

Đọc thêm