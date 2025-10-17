Quảng Ngãi: 5 năm đợi đường Trường Chinh, người dân 'chán không thèm nói' 17/10/2025 17:35

(PLO)- Tại Quảng Ngãi, đường Trường Chinh có độ dài 2,7km nhưng thi công ì ạch, gia hạn nhiều lần. Đã 5 năm nhưng vẫn ngỗn ngang, nham nhở.