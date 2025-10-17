Quảng Ngãi: 5 năm đợi đường Trường Chinh, người dân 'chán không thèm nói'
NGUYỄN YÊN
(PLO)- Tại Quảng Ngãi, đường Trường Chinh có độ dài 2,7km nhưng thi công ì ạch, gia hạn nhiều lần. Đã 5 năm nhưng vẫn ngỗn ngang, nham nhở.
Dự án đường Trường Chinh (TP Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) là dự án đường trục cảnh quan hiện đại, kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị.
Tuy nhiên, sau 5 năm thi công với nhiều lần gia hạn, dự án này đang trở thành nỗi khổ của người dân khi công trình thi công dang dở, nham nhở.
Sau 5 năm triển khai dự án đường Trường Chinh, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn ì ạch khiến toàn tuyến như “bãi chiến trường”, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đến nay, gói thầu xây lắp đầu tiên đã được gia hạn bốn lần nhưng mới thực hiện hơn 26/68 tỉ đồng (38% giá trị hợp đồng); gói thầu bổ sung cũng gia hạn ba lần, đạt hơn 33/103 tỉ đồng (32%).