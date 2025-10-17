Theo chân người Xơ Đăng lên rừng hái 'hạt ngọc trời', kiếm tiền triệu mỗi ngày
NGUYỄN YÊN
(PLO)- Vào mùa, đồng bào Xơ Đăng lên núi hái ngũ vị tử, có thể thu vài chục kg mỗi ngày. Giá bán hiện tại là 25.000 đồng/kg.
Vùng núi Ngọc Linh, thuộc các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri, Đăk Sao… không chỉ nổi tiếng có sâm Ngọc Linh mà còn được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cây dược liệu quý mang tên ngũ vị tử, người Xơ Đăng gọi là “hạt ngọc trời”.
Ngũ vị tử là cây dây leo sống bám trên thân gỗ, thường mọc ở rừng non giáp rừng già. Loài này có vị đặc trưng pha trộn giữa năm vị: chua, ngọt, đắng, cay và mặn, nên được gọi là “ngũ vị”. Khi còn non, quả có màu vàng nhạt, đến khi chín chuyển đỏ hồng mọng nước.