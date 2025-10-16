Quảng Ngãi: Mưa lũ làm chết 45 tấn cá tầm, thiệt hại hơn 7,7 tỉ đồng 16/10/2025 16:15

(PLO)- Mưa lớn, lũ ống làm chết 45 tấn cá trọng lượng từ 1 đến 3kg/ con.

Ngày 16-10, UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc thiệt hại do thiên tai trên địa bàn xã Măng Đen.

Theo báo cáo, trong ngày 14 và 15-10, trên địa bàn xã Măng Đen có hiện tượng mưa lớn, kéo dài, nhất là ở thôn Đăk Tăng. Mưa lớn làm lũ ống đổ về làm trôi và đứt, vỡ đường ống dẫn nước vào các bể nuôi cá tầm, gây thiệt hại nặng cho các cơ sở nuôi cá.

Theo thống kê nhanh, khoảng 45 tấn cá tầm, trọng lượng 1-3 kg/con, bị chết do thiếu oxy và sốc nước, tổng thiệt hại ước khoảng 7,7 tỉ đồng.

Nhiều hộ dân nuôi cá tầm bị thiệt hại hàng tỉ đồng.

Trong đó, trại cá tầm của ông Trần Thanh Bình bị chết khoảng 15 tấn, thiệt hại 2,5 tỉ đồng (gồm 2,2 tỉ đồng tiền cá và 300 triệu đồng chi phí sửa chữa ống dẫn nước).

Hợp tác xã cá tầm, cá hồi Đăk Tăng bị thiệt hại nặng hơn, khoảng 30 tấn cá chết, tổng thiệt hại khoảng 5,2 tỉ đồng (4,2 tỉ đồng tiền cá và 1 tỉ đồng khắc phục đường ống).

Cá chết nổi trắng hồ.

Nguyên nhân được xác định do đường ống dẫn nước vào bể nuôi bị vỡ, làm giảm lượng oxy trong nước khiến cá chết hàng loạt.

UBND xã Măng Đen cho biết, các cơ sở nuôi cá đã khẩn trương hàn lại đường ống, vệ sinh bể nuôi, đến nay không còn hiện tượng cá chết thêm. Địa phương cũng đang phối hợp với ngành nông nghiệp thống kê, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.