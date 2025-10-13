Phạt tài xế 20 triệu đồng do chở cống bê tông không chằng buộc 13/10/2025 16:30

(PLO)- Xe tải chở cống bê tông chất cao ngất, không chằng buộc, chạy trên Quốc lộ 1 khiến người đi đường “thót tim”.

Ngày 13-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc, lập hồ sơ xử phạt một lái xe 20 triệu đồng vì hành vi chở ống bê tông tròn cao ngất, ngang nhiên lưu thông trên Quốc lộ 1.

Phạt 20 triệu đồng tài xế chở cống bê tông cao ngất, không chằng buộc trên Quốc lộ 1. Ảnh: CA

Theo đó, ngày 10-10, Phòng PC08 tiếp nhận video, hình ảnh ghi lại cảnh xe ô tô tải có cần cẩu BKS 76C-04057 chở cống bê tông dạng trụ cao, không chằng buộc theo quy định, di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Mộ Đức.

Hình ảnh này khiến người đi đường và cộng đồng mạng “thót tim”, bởi chỉ cần một cú phanh gấp hay ổ gà nhỏ, toàn bộ khối bê tông nặng hàng tấn có thể đổ xuống đường, gây hậu quả khôn lường.

Đây là hành vi cẩu thả, coi thường tính mạng người tham gia giao thông, gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây tai nạn giao thông.

Sáng 13-10, Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã trực tiếp làm việc với tài xế ĐVL (38 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi). Tại buổi làm việc, tài xế thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Tài xế ĐVL (38 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) làm việc tại cơ quan công an.

Dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập hồ sơ xử phạt ông L với số tiền 20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Ông L và đại diện chủ phương tiện đã ký cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo mỗi lái xe, chủ xe, doanh nghiệp cần ý thức rõ trách nhiệm – chở đúng, chằng chắc, đảm bảo an toàn trước khi xe lăn bánh.

Đừng vì chủ quan mà gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.