2 con tê tê vàng quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân ở Quảng Ngãi 14/10/2025 12:03

(PLO)- 2 con tê tê vàng quý hiếm đi lạc vào nhà dân có trọng lượng 3,8 kg.

Ngày 14-10, ông Trương Quang Học, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực 3 (Quảng Ngãi), cho biết đơn vị đã phối hợp UBND xã Đông Sơn lập hồ sơ, đề nghị Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Cúc Phương tiếp nhận, chăm sóc và thả về tự nhiên 2 con tê tê vàng quý hiếm.

2 con tê tê vàng người dân giao nộp.

Trước đó, ngày 12-10, ông Quảng Công Vương (42 tuổi, trú xã Đông Sơn) phát hiện 2 con tê tê vàng còn sống nhưng yếu đi lạc vào vườn nên liên hệ UBND xã để giao nộp.

Ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, xác nhận đây là các cá thể tê tê vàng, tên khoa học Manis pentadactyla, thuộc nhóm IB — loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

2 con tê tê vàng có tổng trọng lượng 3,8 kg, còn sống nhưng ốm yếu, chưa xác định được giới tính.